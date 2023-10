Come accedere all'intero catalogo Disney+ con questo trucco

Rivoluziona il tuo intrattenimento abbattendo ogni confine. Goditi l’intero catalogo Disney+ ovunque tu sia e in qualsiasi momento, indipendentemente dalla tua posizione geografica reale. Grazie a questo trucco potrai vedere i contenuti disponibili in diversi Paesi di tutto il mondo, per non perderti più nemmeno una novità in arrivo. Installa NordVPN sui tuoi dispositivi.

Con la sua app multidispositivo, puoi utilizzare i servizi di questa VPN su qualsiasi sistema operativo, anche Smart TV. I suoi 5800 server, posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo, offrono grande libertà di movimento virtuale all’interno del web. La loro varietà garantisce la possibilità ad ogni utente di aggirare i blocchi regionali delle piattaforme di streaming live e on demand.

È così che potrai accedere all’intero catalogo Disney+, ad esempio vedendo serie TV disponibili solo per gli utenti che si trovano negli Stati Uniti. Dovrai solo attivare NordVPN e collegarti a un server statunitense dalla sezione server dell’applicazione. In questo modo la tua posizione virtuale non sarà più corrispondente a quella reale, permettendoti di vedere contenuti poco prima non accessibili.

Disney+: come impostare NordVPN per vedere l’intero catalogo

Disney+ offre un mondo di contenuti, spesso differenti da Paese a Paese. Ecco perché una buona VPN si rivela estremamente utile a chi desidera ampliare i titoli a catalogo di questa piattaforma streaming. Tuttavia, per fare questo è necessario capire bene come impostare NordVPN in modo da poter aggirare i cosiddetti blocchi regionali.

Per prima cosa devi scegliere il piano di abbonamento che si addice di più alle tue necessità. Ognuno ti permette di risparmiare attivando quello biennale e il costo differisce in base alle funzionalità incluse. Dopodiché devi installare l’app ufficiale sui dispositivi dai quali vuoi accedere in streaming. Infine, devi scegliere il server del Paese che ha i contenuti che vuoi vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.