Come attivare una carta di credito senza cambiare banca

La maggior parte delle carte di credito sono legate all’apertura di un conto corrente presso la banca che emette la carta. È qui che vengono addebitate tutte le spese che il cliente ha effettuato, utilizzando la carta, nel mese precedente. Tuttavia, per coloro che non hanno intenzione di cambiare banca ma vogliono comunque godere dei vantaggi di una carta di credito, esiste un soluzione conveniente e alternativa.

Si tratta di Carta YOU, una Mastercard Gold proposta da Advanzia Bank senza commissioni, né canone o conto corrente bancario obbligatorio. Una soluzione vantaggiosa che offre una serie di interessanti servizi, come assicurazione viaggio inclusa e credito gratuito fino a 7 settimane. Richiederla è semplicissimo: ecco come fare.

Tutti i vantaggi di Mastercard Gold e YOU in una sola carta

Mastercard è uno tra i circuiti più famosi al mondo: le sue carte sono accettate in tutto il mondo, sia negli esercizi fisici che online. Con Carta YOU l’utente può beneficiare sia dei vantaggi “d’oro” di Mastercard Gold che di quelli offerti da Advanzia Bank.

Infatti, oltre alla carta di credito, i clienti Advanzia che richiedono una Carta YOU ottengono un’assicurazione viaggio gratuita e completa sia per viaggi in Italia che all’estero, credito gratuito fino a 7 settimane e senza interessi, possibilità di pagamento frazionato e flessibile. Ma, soprattutto, non è necessario cambiare banca: la fattura può infatti essere saldata tramite bonifico bancario direttamente da un conto già esistente.

Carta YOU non richiede alcun canone annuale e permette di prelevare da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza pagare commissioni. Anche all’estero acquisti senza costi aggiuntivi. Ogni transazione è protetta dalle più recenti tecnologie di sicurezza, anche quando si paga con POS: è infatti dotata di uno speciale chip (che prende il nome di “Chip EMV”) che riduce le possibilità di clonazione della carta. Trattandosi di una Mastercard, inoltre, gli acquisti online saranno protetti dal sistema di sicurezza Mastercard SecureCode.

Richiedere Carta YOU? È semplicissimo e bastano pochi minuti. Basta collegarsi a questo link, inserire i propri dati personali e seguire tutte le istruzioni riportate a schermo. L’emissione e la consegna a casa in pochi giorni sono gratuite.

