Come attivare una VPN (quasi) GRATIS: ecco la scelta giusta su cui puntare

Il settore delle VPN è ricco di opzioni tra cui individuare l’offerta migliore, sia in termini di qualità del servizio che in termini di costo. Abbinare le due cose non è facile. Le VPN gratis, infatti, sono fin troppo spesso limitate, lente e poco sicure, costringendo gli utenti a fin troppi compromessi.

È possibile, però, scegliere una nuova VPN quasigratis. Basta sfruttare l’offerta in corso di AtlasVPN che consente di attivare il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi beneficiando di uno sconto dell’83%. In questo modo, il servizio costa appena 1,61 euro al mese, senza dover scendere a compromessi sulla qualità. Per saperne di più è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

VPN quasi gratis: ecco perché scegliere AtlasVPN

Con AtlasVPN è possibile accedere ad un servizio VPN davvero completo e, nello stesso tempo, economico e vantaggioso. Con AtalsVPN, infatti, sarà possibile beneficiare di:

una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log che assicura l’assenza del tracciamento dell’utente

e con una che assicura l’assenza del tracciamento dell’utente una connessione illimitata , sia in termini di velocità che di traffico dati

, sia in termini di velocità che di traffico dati la possibilità di accedere alla VPN con un numero illimitato di dispositivi e su qualsiasi dispositivo, grazie alle varie app di AtlasVPN

e su qualsiasi dispositivo, grazie alle varie app di AtlasVPN un network di server sparsi in tutto il mondo per aggirare, con la massima semplicità, qualsiasi limite geografico per l’accesso ai servizi web

Questo pacchetto davvero completo può essere attivato con ottime condizioni, grazie all’offerta in corso. Attualmente, infatti, AtlasVPN è disponibile al prezzo scontato dell’83%. Per sfruttare l’offerta è sufficiente attivare il piano biennale con 3 mesi gratis.

In questo caso, la spesa complessiva è di 43 euro per una sottoscrizione di 27 mesi. Scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare per il pagamento in 3 rate per ammortizzare ulteriormente la spesa. Di fatto, con AtlasVPN bastano 1,61 euro al mese per accedere al servizio garantendo la possibilità agli utenti di utilizzare una VPN quasi gratis.

Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

