Come avere cloud storage illimitato risparmiando

Il grande limite dei supporti fisici è la possibilità di andare incontro a malfunzionamenti, con potenziali perdite di dati importanti. Per questo motivo una buona pratica è quella di conservare i propri file in doppia copia, magari sfruttando un cloud online così da non occupare spazio sul proprio PC. Fra le tante proposte della rete, la maggior parte offre soluzioni a spazio di archiviazione limitato. Ma Polar Backup è diverso: i tuoi file verranno infatti conservati all'interno di un cloud illimitato di qualità, sicuro e user-friendly, che sa fare il proprio dovere. Per il massimo della sicurezza e del risparmio c'è un interessante bundle. Oltre a Polar Backup Unlimited, comprende anche G Cloud Backup per dispositivi mobili e Genie Timeline Home 10, perfetto per i backup locali. Il pacchetto si trova al momento in sconto del 62% in occasione delle festività natalizie, al prezzo di 48,47 euro all'anno anziché 130,41.

Polar Backup Unlimited: il cloud storage illimitato

Come abbiamo anticipato, quindi, Polar Backup Unlimited per Desktop è il piano perfetto per conservare qualsiasi tipo di file, senza limiti di spazio. Si presenta come un sistema intuitivo e user-friendly: attraverso l'interfaccia potrai monitorare, localizza, organizzare e ripristinare tutti i dati con pochissimi click. Inoltre, ogni singolo file caricato verrà criptato così da risultare inaccessibile da eventuali malintenzionati. Poi c'è G Cloud Backup, soluzione studiata per i dispositivi mobili. Potrai effettuare i backup di ogni cosa, dalla cronologia chiamate agli sms e la rubrica contatti, fino ai media all'interno della galleria. Infine Genie Timeline Home 10 che, oltre alle comodissime funzioni di backup, consente fra le altre cose di recuperare tutti i file eliminati accidentalmente.

Il bundle, in offerta al 62% di sconto a soli 48,47 euro / anno invece di 130,41, è la soluzione tutto-in-uno per conservare e mettere al sicuro tutti i nostri file, dalle immagini ai video, documenti, e tantissimo altro. Polar Backup Unlimited è compatibile sia con PC che con Mac ed è limitato ad un solo dispositivo.