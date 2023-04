Come avere una VPN sicura e veloce a soli 2 euro al mese con Cyberghost

Vuoi navigare in sicurezza e anonimato su internet? Vuoi accedere a contenuti bloccati nella tua regione o evitare le limitazioni imposte dal tuo provider? Allora hai bisogno di un servizio VPN di qualità, come Cyberghost.

Adesso puoi sottoscrivere l’abbonamento di 2 anni con un incredibile 82% di sconto: in pratica pagherai la tua VPN meno di 2 euro al mese e riceverai anche tre mesi aggiuntivi gratis da sommare al tuo abbonamento. 27 mesi ad un prezzo ridicolo.

Cyberghost: perché è una delle VPN più apprezzate dagli appassionati

Cyberghost è una delle migliori VPN sul mercato, con oltre 7500 server in 90 paesi, una velocità elevata, una crittografia di livello militare e una politica di zero log.

Inoltre, offre funzionalità avanzate come il kill switch, la protezione contro le perdite DNS e il blocco degli annunci e dei malware.

La cosa migliore è che, come detto, ora puoi approfittare di un’offerta imperdibile: sottoscrivendo un abbonamento a Cyberghost per 2 anni, avrai uno sconto dell’82% sul prezzo originale e riceverai anche 2 mesi gratis aggiuntivi. Questo significa che pagherai solo 1,99 euro al mese per avere una VPN affidabile e performante.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: l’offerta è valida solo per un tempo limitato. Attiva subito il tuo abbonamento a Cyberghost: hai una garanzia di rimborso di 45 giorni se non sarai soddisfatto del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.