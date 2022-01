Come bloccare pagamenti e prelievi con Hype

Hype è uno dei servizi di fintech italiani dedicati ai giovani (e non solo) più conosciuti del nostro Paese. Deve principalmente la sua popolarità alla quantità di funzioni avanzate che da subito è riuscita ad offrire e che nel tempo ha ispirato anche le piattaforme online di altri istituti bancari. Tra questi, c'è indubbiamente la possibilità di bloccare qualunque tipo di pagamento, sia fisico che online, e di prelievo. Funzionalità che sicuramente potranno tornare utili nel momento in cui la carta non verrà utilizzata o risulti persino dispersa. Vediamo quindi come farlo dall'applicazione ufficiale.

Carta Hype smarrita? Meglio bloccare pagamenti e prelievi

Prima di cominciare però, ci teniamo a precisare che per eseguire tutte le operazioni che vedremo verranno eseguite tramite l'applicazione ufficiale di Hype, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store. Inoltre, qualora la carta risulti essere realmente dispersa, subito dopo aver disattivato i pagamenti e i prelievi, consigliamo di contattare l'assistenza clienti del servizio tramite il sito Web ufficiale, in modo che la carta venga immediatamente bloccata e si possa procedere con l'emissione di quella sostitutiva.

fatte le dovute premesse, procediamo subito con la guida. Prima di tutto sarà necessario aprire l'applicazione di Hype e accedere inserendo le proprie credenziali. A questo punto bisognerà entrare all'interno della schermata dedicata alle informazioni sulla carta. Per farlo non servirà altro che cliccare sull'icona con tre puntini in basso con scritto “Menu” a destra. Ora basterà cliccare sull'icona della carta, susseguita dalla dicitura “Carta ***” e immediatamente si entrerà nelle opzioni di pagamento.

Con il toggle presente più in alto sarà possibile, con un solo tocco, attivare o mettere in pausa tutte le operazioni presenti in basso. In alternativa, si potrà anche decidere se rendere disponibili o meno soltanto alcune delle funzioni a disposizione. In particolare, sarà possibile attivare o disattivare i prelievi ATM, gli acquisti in negozio, oppure gli acquisti online.

Consigliamo di disattivare ogni tipo di operazione ogni volta che non si utilizza la carta, così da evitare che, in caso di furto, qualcun altro la utilizzi senza permesso. Inoltre, ricordiamo che tutti questi cambiamenti riguarderanno anche le carte digitali inserite in Apple Pay o Google Pay.