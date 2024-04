Come comunicare con i personaggi storici su Character AI

Parlare con un supereroe, un personaggio storico o qualsiasi altra celebrità è possibile, grazie all’intelligenza artificiale della piattaforma Character AI. Uno strumento che rende possibile l’impossibile e apre la porta a possibilità che una volta erano inimmaginabili. Soprattutto perché l’intelligenza artificiale è in grado di fare quasi tutto e permette di andare oltre ciò che tempo fa non era nemmeno immaginabile o comunque non accessibile così velocemente e da chiunque. Nello specifico, Character AI è uno strumento divertente ma anche utile. Infatti, parlare con un personaggio di un’altra epoca o di un altro mondo permette di ottenere stimoli e nuove idee, oltre a renderlo utile nello studio o anche nel lavoro, ad esempio per imparare una nuova lingua.

Character AI: la piattaforma per chattare con i personaggi storici

Character AI è una piattaforma innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale per consentire all’utente di interagire in una conversazione con vari personaggi di vari ambiti. Nello specifico, la piattaforma simula la conversazione con un personaggio noto, arricchendo il dialogo con dettagli interessanti che conferiscono un tocco di naturalezza all’intera esperienza. Un processo che include risposte istantanee e personalizzate ai messaggi di testo, dando agli utenti la sensazione di interagire con i loro personaggi preferiti nella vita reale.

In sostanza, Character AI è una piattaforma che permette in modo semplice e pratico di ritrovarsi a parlare con Beyoncé o poco dopo con Elon Musk. Ovviamente, non si tratta di chattare con la vera superstar ma con l’intelligenza artificiale. Ma non solo, tra le sue diverse opzioni, la piattaforma permette anche di creare e addestrare i propri personaggi, per dare vita a qualsiasi personaggio, dai personaggi fantasy ai personaggi storici. La libreria di personaggi creati dagli utenti è vasta e può essere scoperta dalla home page principale del sito web. Inoltre, l’accesso all’intelligenza artificiale dei personaggi è gratuito, ma è presente un piano Plus che apre le porte a funzionalità extra, riduce i tempi di risposta e offre l’accesso anticipato a nuove funzionalità e altro ancora.

Le funzionalità di Character AI

Prima di esplorare le diverse funzionalità offerte da Character AI è fondamentale evidenziare una delle sue capacità più apprezzate: la possibilità di interagire con qualsiasi personaggio desiderato. La peculiarità di Character AI risiede nel fatto che, oltre a fornire risposte testuali, permette di attribuire ai personaggi una voce, selezionabile tra quelle disponibili o registrabile. Character AI è facilmente accessibile dal suo sito ufficiale e attribuire una voce a un personaggio semplice e pratico. Prima di tutto, per accedere su Character AI, è necessario registrarsi con un nuovo account o utilizzare accessi esistenti, come un account Google. Successivamente, è possibile scegliere il personaggio preferito, navigando tra quelli in evidenza sulla home page o cercando tra i personaggi disponibili su “Cerca personaggi”.

Dopodiché, una volta selezionato il personaggio preferito, basta attivare l’opzione “voce” all’interno della chat e scegliere tra le voci disponibili, o crearne una personalizzata. Questo non solo permette di interagire con i personaggi attraverso messaggi di testo, ma anche di attribuire loro una voce, rendendo l’interazione con l’AI più coinvolgente. Una funzionalità che può rivelarsi estremamente utile, soprattutto nel caso di personaggi educativi, poiché Character AI può essere sfruttata per apprendere cose nuove, come una nuova lingue.

Creare un personaggio su Character AI

Interagire con un personaggio illustre può risultare un’esperienza interessante e particolare. La disponibilità di personaggi sulla piattaforma Character AI è davvero ampia, includendo diverse creazioni originali e anche quelle create dagli utenti. Tuttavia, la piattaforma offre la possibilità di contribuire a migliorare l’esperienza complessiva creando un personaggio personalizzato. La parte interessante è che non ci sono limiti alla fantasia è possibile creare qualsiasi personaggio.

Nella pratica, creare un personaggio su Character AI è molto semplice. Sulla home page del sito è visibile una sezione dedicata a questa funzionalità. Nella pratica: per creare un personaggio su Character AI, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a Character AI;

Scorrere in basso;

Selezionare “Crea un personaggio”;

Inserire le informazioni richieste: Didascalia, Descrizione, Saluto, Voce e Visibilità;

Procedere su “Crea personaggio”.

In pochi istanti, il personaggio viene creato ed è pronto per essere utilizzato. Sicuramente, è importante ricordare che, sia per un personaggio appena creato che per uno già esistente, la piattaforma si basa sull’intelligenza artificiale e qualsiasi cosa dica un personaggio è generata dall’AI. Se pur ovvio, è un aspetto fondamentale da non dimenticare, soprattutto perché la fluidità di una conversazione potrebbe far dimenticare che si sta interagendo con un’intelligenza artificiale e non con una persona reale, famosa o meno.

Come utilizzare Character AI

Character AI è una piattaforma che, oltre a offrire l’opportunità di “parlare” con personaggi come Napoleone Bonaparte, può essere utilizzata per scopi educativi, per ritrovare la motivazione in un’attività o molto altro ancora.

Come? Interagendo con i diversi coach artificiali presenti, dall’assistente creativo al pianificatore di viaggi, al creatore di consigli e così via. Infatti, la piattaforma può essere sfruttata come un mezzo per trovare nuove informazioni in modo divertente e veloce. Ovviamente, le informazioni ottenute non dovrebbero essere prese in considerazione per decisioni importanti o che compromettono la salute, ma Character AI può essere utilizzata per risolvere dubbi, trovare motivazione o per uso informativo.

Ricordando che, le chat dell’AI dei personaggi non sono crittografate e la politica sulla privacy dello strumento dichiara che “può utilizzare e divulgare dati anonimi o aggregati per qualsiasi scopo, inclusi, senza limitazione, scopi di ricerca e marketing”. Infine, è importante ricordare che per utilizzare Character AI, testare le funzionalità e chattare con il personaggio desiderato, è possibile accedere sia dal web che da app per Android e iOS.