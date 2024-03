I migliori strumenti AI gratuiti

Il progresso dell’intelligenza artificiale offre l’opportunità di utilizzare strumenti che da un lato potenziano la produttività e dall’altro semplificano e rendono accessibili un’ampia gamma di attività. Esistono innumerevoli strumenti di intelligenza artificiale disponibili online, ciascuno con funzionalità diverse, che forniscono supporto per ogni tipo di ricerca o modifica, dalla creazione di contenuti, all’editing di immagini, alla produzione di video, fino all’analisi dei dati. Considerando tutte queste attività e tra l’ampia varietà di strumenti di intelligenza artificiale, ecco una selezione dei migliori strumenti gratuiti basati sull’intelligenza artificiale, capaci di ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare significativamente la produttività.

PresentAI: lo strumento AI per le news

Gli strumenti di intelligenza artificiale rappresentano un valido supporto per ottenere risultati di livello professionale. Oltre ai noti chatbot, che consentono di inserire qualsiasi input e ottenere ogni risposta, esistono strumenti specifici per settori come la fotografia, le presentazioni, la programmazione e il testo. Per iniziare, un esempio eccellente di strumento AI gratuito è PresenAI.

Questo strumento è progettato per trasformare lunghi articoli di notizie in storie concise e accattivanti, mantenendo tutte le informazioni essenziali. L’obiettivo principale di PresentAI è consentire una lettura delle notizie più rapida e diretta, senza perdersi in lunghi paragrafi.

Copia.ai: la rivoluzione per la scrittura

Senza deviare troppo dagli strumenti di intelligenza artificiale per il testo, è possibile trovare sotto un’altra sezione uno strumento come Copy.ai. Questo non è altro che un servizio gratuito di copywriting basato sull’intelligenza artificiale, che mira a rivoluzionare la creazione di contenuti. Copy.ai offre la possibilità di testare diverse funzionalità di intelligenza artificiale in modo completamente gratuito, consentendo di creare contenuti e migliorare importanti flussi di lavoro predefiniti o di crearne uno personalizzato in pochi secondi.

Copy.ai permette di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per aumentare la produttività del lavoro, soprattutto per coloro che hanno la necessità di creare didascalie accattivanti, post di blog, descrizioni di prodotti, contenuti social coinvolgenti e molto altro ancora, generando testo avvincente. Copy.ai rappresenta sicuramente il supporto ideale non solo per le aziende che desiderano migliorare le proprie strategie di marketing e ottenere risultati migliori.

Notion.ai e Gamma: copywriting AI

Proseguendo, Notion.ai è un altro assistente di copywriting basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Notion, con l’obiettivo di semplificare la creazione di contenuti. Notion.ai è intuitivo e pratico da utilizzare, permettendo di generare contenuti inserendo una descrizione e facilitando il processo di scrittura con pochi clic, tutto grazie all’intelligenza artificiale. In questo caso, l’intelligenza artificiale può migliorare notevolmente la produttività, accelerando anche la ricerca di informazioni. Infatti, Notion.ai è in grado di trovare le informazioni in base alla domanda inserita, è un aiuto per scrivere e fare brainstorming in Notion e trasforma tutti i dati inseriti in informazioni utili per la scrittura. Per questo, Notion.ai si presenta come l’alleato prezioso per i creatori di contenuti che desiderano semplificare il proprio flusso di lavoro e produrre contenuti di alta qualità.

Nello stesso flusso è presente anche lo strumento Gamma, un altro alleato basato sull’intelligenza artificiale per migliorare la scrittura. Anche in questo caso, l’AI permette di semplificare il processo di progettazione e rende semplice e diretta la creazione di presentazioni, pagine web e documenti. Il tutto in maniera professionale ma soprattutto veloce. Infatti, Gamma, alimentata dall’intelligenza artificiale, offre pratici modelli e un’interfaccia di modifica senza codice intuitiva e analisi integrate per misurare il coinvolgimento, per creare facilmente contenuti accattivanti.

Lumen5 e DALL-E la magia dell’AI

L’intelligenza artificiale non conosce limiti e un altro settore ricco di tali strumenti riguarda la creazione di contenuti come video e foto. In questo ambito, due piattaforme si distinguono per la loro capacità di generare video o foto in pochi e semplici passaggi. La prima è Lumen5, una piattaforma intuitiva di creazione video basata sull’intelligenza artificiale. Questa piattaforma offre un’ampia gamma di modelli e opzioni di formattazione, consentendo di generare un video semplicemente inserendo l’input necessario.

D’altro canto, DALL-E 2 è un sistema innovativo di intelligenza artificiale sviluppato da Open AI. DALL-E 2 è in grado di generare immagini e opere d’arte straordinarie basate su semplici descrizioni di testo. Grazie all’intelligenza artificiale, in poco tempo riesce a generare immagini originali e realistiche, producendo risultati mai visti prima.

GFP-GAN: l’AI che restaura le foto

Gli strumenti di intelligenza artificiale non si limitano alla generazione di un prodotto da zero, ma offrono anche supporto tecnico per l’editing di foto già esistenti. Tra questi, spicca GFP-GAN, che consente di migliorare in modo impeccabile le foto vecchie e usurate, senza deturparle.

GFP-GAN è uno strumento di restauro fotografico basato sull’intelligenza artificiale, rivoluzionario e all’avanguardia, ideale per gestire al meglio tutti i difetti di una foto vecchia che sarebbe difficile recuperare autonomamente con altri software. L’intelligenza artificiale permette di compiere un vero e proprio miracolo per qualsiasi tipo di immagine, poiché GFP-GAN garantisce un’elevata precisione e qualità, dando nuova vita alle foto e preservando ricordi importanti.

CapCut: editor video AI

Nell’ambito dei video, si distingue CapCut, una piattaforma creativa all-in-one basata sull’intelligenza artificiale, progettata per facilitare l’editing video e la progettazione di immagini su vari dispositivi. Ogni strumento offre numerose funzionalità che variano a seconda del settore.

Per quanto riguarda CapCut, le funzionalità sono dedicate alla rimozione dello sfondo, al ritocco, al ridimensionamento e all’aggiunta di testo. CapCut consente agli utenti di esprimere la propria creatività e produrre contenuti visivamente sorprendenti. Nello specifico, è ideale per soddisfare qualsiasi necessità, sia per i professionisti che per i principianti.

Lalal.ai: il supporto AI per l’audio

Infine, Lalal.ai è un servizio di intelligenza artificiale per lavorare con l’audio, che offre funzionalità eccezionali nella produzione e nell’editing musicale. Lalal.ai consente di isolare e rimuovere tracce specifiche dai file audio, garantendo un’esperienza di editing fluida e senza interruzioni.

In particolare, Lalal.ai è in grado di rimuovere tracce vocali, strumentali, di batteria, basso, pianoforte, chitarra elettrica, chitarra acustica e sintetizzatore, senza perdita di qualità. Il sito ufficiale offre la possibilità di ascoltare dei campioni e analizzare tutte le funzionalità disponibili, per comprendere a pieno le qualità e le potenzialità di Lalal.ai.