PC Copilot+ con Snapdragon X Elite, al via i preordini

Microsoft ha dato il via a una rivoluzione nel mondo dei PC Windows con l’introduzione dei potenti chipset Snapdragon X Elite e X Plus. I cosiddetti “Copilot+PC” sono ora disponibili per il preordine presso diversi marchi, segnando l’inizio di una nuova era per i portatili Windows.

Annunciati alla fine del 2023, gli Snapdragon X Elite e X Plus promettono prestazioni eccezionali grazie alle loro potenti NPU integrate e a una maggiore potenza rispetto ai precedenti chip ARM per Windows. Secondo Microsoft, i portatili dotati di Snapdragon X Elite saranno addirittura più potenti del recente MacBook Air con processore M3 di Apple.

La collaborazione tra Microsoft e i suoi partner

Questa rivoluzione non è solo opera di Microsoft. Molti partner Windows, tra cui Samsung, Lenovo, Acer, Asus, Dell e HP, stanno debuttando con i nuovi chip di Qualcomm. I prezzi per questa prima ondata di laptop partiranno da 999 dollari per i dispositivi con Snapdragon X Plus e da 1.249 dollari per quelli con Snapdragon X Elite.

I primi portatili Snapdragon X Elite e Plus

In uscita il 18 giugno

Microsoft Surface Laptop e Surface Pro (a partire da 999 dollari)

Samsung Galaxy Book 4 Edge (a partire da 1.349 dollari)

Lenovo Yoga Slim 7x (a partire da 1.199 dollari)

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (a partire da 1.699 dollari)

HP Omnibook X AI PC (a partire da 1.149 dollari)

HP EliteBook Ultra G1q AI PC (a partire da 1.699 dollari)

Asus Vivobook S 15 (a partire da 1.299 dollari, versione Snapdragon X Plus in arrivo più avanti nel corso dell’anno)

In spedizione a luglio

Dell XPS 13 (a partire da 1.299 dollari, preordini aperti per il 3 luglio)

Dell Inspiron 14 Plus (a partire da 1.099 dollari, preordini aperti per il 3 luglio)

Acer Swift 14 AI (a partire da 1.099 dollari, disponibile a luglio)

In arrivo più avanti

Dell Inspiron 14, Latitude 7455 e Latitude 5455 (più tardi nel 2024)

Si prevede l’arrivo di altri “PC Copilot+” in futuro, alcuni dei quali dotati di chip Intel e AMD. Questa nuova generazione di portatili Windows promette di rivoluzionare il modo in cui lavoriamo e ci divertiamo con i nostri computer, offrendo prestazioni eccezionali e interessanti funzionalità di intelligenza artificiale.