Snapdragon X Elite compatibile con molti giochi Windows

Entro l’estate arriveranno sul mercato i primi notebook con processore Snapdragon X Elite, tra cui i Surface Pro 10 e Laptop 6 di Microsoft. Durante la Game Developers Conference 2024, un ingegnere di Qualcomm ha comunicato che molti giochi per Windows funzioneranno anche sui dispositivi ARM senza modifiche.

Giochi attuali compatibili con Snapdragon X Elite

Lo Snapdragon X Elite dovrebbe competere direttamente con i processori Apple. Durante la presentazione di fine ottobre 2023, Qualcomm ha dichiarato che le prestazioni multi-threaded sono fino al 50% superiori a quelle di Apple M2. I diretti concorrenti su Windows sono invece i chip di Intel e AMD.

L’ingegnere di Qualcomm ha illustrato le tre opzioni che possono scegliere gli sviluppatori di giochi. Quella ottimale è effettuare il porting all’architettura ARM64 per ottenere il massimo delle prestazioni e consumi ridotti. È possibile anche creare una versione ibrida ARM64EC, dove Windows e i driver Qualcomm sono eseguiti nativamente, mentre il resto viene emulato con prestazioni quasi native.

Infine, gli sviluppatori possono lasciare tutto come prima e i giochi funzioneranno tramite emulazione x64. Per la maggioranza dei giochi, il collo di bottiglia è causato dalla GPU, non dalla CPU. I giochi su notebook con Snapdragon X Elite offriranno prestazioni paragonabili a quelli sui notebook con processori Intel o AMD.

Un leggero calo di prestazioni si avrà per la CPU durante il passaggio da x64 a ARM64, ma ciò si verificherà solo la prima volta che un blocco di codice viene tradotto. Qualcomm ha già sviluppato driver GPU Adreno per DX11, DX12, Vulkan e OpenCL. L’emulazione x64 non è tuttavia supportata dai giochi che usano driver del kernel come sistema anti-cheat.