Partnership Samsung-ARM per lo sviluppo del 6G

In una dichiarazione congiunta, Samsung Research, la divisione Ricerca e Sviluppo di Samsung Electronics, ha rivelato di aver unito le forze con l’azienda di semiconduttori e software ARM per iniziare a lavorare su una tecnologia software chiave che dovrebbe svolgere un ruolo vitale nell’introduzione delle reti 6G: l’elaborazione parallela dei pacchetti.

Questa tecnica all’avanguardia è progettata per elaborare grandi quantità di pacchetti di dati utilizzando un’ampia gamma di algoritmi, mentre le informazioni fluiscono attraverso una rete di comunicazione. Il 6G promette di inaugurare un’era di velocità di dati senza precedenti, fino a uno sbalorditivo 1 Terabyte al secondo, e la capacità di elaborare e instradare in modo efficiente questi enormi carichi di dati sarà fondamentale.

Per avere un’idea pratica, 1 Terabyte al secondo permetterebbe di:

Scaricare circa 200 film in HD in 1 secondo

Trasferire l’intera libreria di foto di Facebook (più di 250 miliardi di foto) in circa 80 minuti

Scaricare l’intera libreria di Netflix (circa 3.000 film e serie TV) in meno di 2 secondi

Quindi 1 Terabyte al secondo rappresenta una velocità di trasferimento dati estremamente elevata, difficile da raggiungere con le attuali reti domestiche e aziendali standard.

Samsung e ARM insieme per il 6G

Collaborando a un progetto open-source per sviluppare e perfezionare la tecnologia di elaborazione parallela dei pacchetti, Samsung e ARM intendono accelerarne l’evoluzione, assicurandosi che sia pronta a soddisfare le esigenze del 6G quando le reti di nuova generazione saranno finalmente pronte.

Come sottolineano le due aziende, la tecnologia di elaborazione parallela dei pacchetti potrebbe rivelarsi fondamentale per fornire i sistemi di comunicazione flessibili ed efficienti necessari per soddisfare le richieste di dati senza precedenti dell’era 6G.

“Con l’avvento del 6G, la tecnologia software diventerà sempre più cruciale per gestire i volumi enormi di dati generati dalle reti di nuova generazione“, ha affermato Jinguk Jeong, vicepresidente esecutivo del Samsung Advanced Communications Research Centre. “L’innovazione in questo campo sarà fondamentale. La nostra partnership tecnica con ARM rappresenta quindi un passo significativo verso la rivoluzione della tecnologia di elaborazione parallela dei pacchetti, che sarà essenziale per il 6G“.

Mohamed Awad, Senior Vice President e General Manager della divisione Infrastrutture di ARM, concorda sull’importanza di questa collaborazione, sottolineando il ruolo chiave che l’intelligenza artificiale avrà nel richiedere capacità sempre più avanzate di elaborazione dei dati.