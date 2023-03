6G: per gli esperti sarà 10 volte più veloce del 5G

La rete mobile 6G impiegherà ancora parecchi anni per diventare mainstream e, mentre continua l’attesa, i ricercatori e tecnici stanno esplorando la tecnologia inquadrando il suo futuro. Dopo la scoperta di un meta-dispositivo per controllare le radiazioni 6G e ottimizzare la connessione tra dispositivi, un white paper ci rivela maggiori dettagli sulla potenza del 6G e sulla visione degli operatori telefonici più importanti al mondo.

Quanto sarà potente il 6G?

La Next Gen Mobile Networks Alliance, alleanza di operatori di rete mobile nella quale rientrano colossi come China Mobile, Vodafone e US Cellular, ha recentemente pubblicato il white paper “6G Needs and Design Considerations” assieme ad altre 53 aziende globali, tra cui 17 operatori e 23 produttori di dispositivi. In questi documenti si discute della visione degli addetti ai lavori per la rete mobile di sesta generazione, tra suggerimenti per i problemi di progettazione e idee per la struttura del sistema globale.

In questo paper vengono dunque definite le esigenze del 6G dal punto di vista degli operatori, comprese quelle relative all’inclusione digitale, alla sostenibilità ambientale della tecnologia e alla sua implementazione flessibile. Del resto, il passaggio dall’attuale 5G al suo standard successore richiederà particolari soluzioni e attenzioni da parte dei tecnici, i quali dovranno promuovere un utilizzo ponderato e basato sul “buon senso”, evitando di farsi prendere dall’eccitazione per le scoperte tecnologie e facendosi coinvolgere maggiormente dalla necessità dell’alta efficienza energetica per ridurre i consumi.

Un dettaglio chiave viene evidenziato nel testo: la potenza del 6G sarà notevole, fino a dieci volte superiore rispetto al 5G. Ciò comporta grandi vantaggi specialmente per il segmento IoT e la futura implementazione dello standard nelle infrastrutture pubbliche, oltre ai settori industriali e della sanità. A beneficiarne saranno poi gli smartphone e i segmenti VR/XR, ancora emergenti e in attesa del boom effettivo dovuto all’ottimizzazione delle tecnologie di ultima generazione.

Per assistere a questa rivoluzione, però, dovremo attendere il periodo tra 2028 e 2030.