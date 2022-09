Come conservare foto e video dell'estate al sicuro e per sempre

L’estate è ormai agli sgoccioli e, le foto e i video delle vacanze sono il prezioso ricordo dei giorni spensierati passati al mare o in montagna.

Se è vero che con uno smartphone moderno è possibile realizzare contenuti di valore in tal senso, tutto cambia quando vi è la concreta necessità di proteggere i nostri ricordi.

Lo smartphone, così come qualunque computer e dispositivo elettronico, è potenzialmente soggetto a guasti hardware. Non va poi dimenticato come il pericolo malware è sempre dietro l’angolo e, anche l’errore umano con una cancellazione involontaria, risulta un rischio per i file.

In questo contesto, optare per un servizio cloud può essere molto importante. Così facendo infatti, non solo si proteggono video e foto dalla perdita, ma li si rendono anche accessibili da diversi dispositivi, il tutto con un livello di sicurezza elevato.

pCloud è uno dei servizi più utili in questo senso. Il motivo? Questa piattaforma offre i propri servizi con un pagamento una tantum, slegando lo stesso dalla logica fastidiosa degli abbonamenti.

Di fatto, dopo aver pagato lo spazio, questo è accessibile per sempre, senza costi aggiuntivi di sorta.

Niente abbonamenti: paghi una volta e lo spazio è tuo per sempre

Il piano pCloud for Family è la soluzione ideale nel contesto di famiglia o di piccoli team di lavoro. Si parla di uno spazio cloud di ben 2 TB, accessibile fino a 5 utenti diversi.

La quota equa di gestione dello spazio tra gli utenti e la possibilità di utilizzare un cestino, con 30 giorni per recuperare i file eliminati, rappresenta un altro vantaggio considerevole legato a questo servizio.

Lato sicurezza, va segnalato come pCloud utilizzi il protocollo TLS/SSL, che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo locale ai server pCloud. Di fatto poi, è possibile effettuare facilmente backup dei file presenti su altri servizi come:

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Photos

E il prezzo? Con pCloud è possibile ottenere per sempre 2 TB di spazio spendendo una sola volta 500 euro. Ciò è possibile grazie al 64% di sconto rispetto ai 1.400 euro relativi al prezzo di listino.

