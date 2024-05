Come creare e generare musica con Boomy AI

Boomy è un generatore di musica AI che permette agli utenti di creare canzoni originali in pochi secondi, anche senza alcuna esperienza nel campo. Sfruttando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, la piattaforma consente agli utenti di creare brani in vari stili, di personalizzare le proprie composizioni e di distribuire la propria musica sulle più diffuse piattaforme di streaming.

Un aspetto interessante, è l’approccio etico adottato da Boomy nell’addestramento dei propri modelli di apprendimento automatico. Come specificato nelle FAQ del sito, la piattaforma non utilizza per l’addestramento brani di testo o altri contenuti protetti da copyright senza previa autorizzazione dei detentori dei diritti. Inoltre, Boomy assicura di non aver mai inserito nei dataset di addestramento dati potenzialmente soggetti a diritti d’autore, a tutela della proprietà intellettuale.

Come fa l’intelligenza artificiale a generare musica?

L’intelligenza artificiale è in grado di generare musica originale grazie al machine learning e, nello specifico, alle reti neurali artificiali.

In fase di addestramento, il modello AI viene “nutrito” con un vasto dataset di brani musicali esistenti, imparando a riconoscere pattern e regolarità presenti nella musica, come ad esempio particolari progressioni di accordi, strutture ritmiche ricorrenti, combinazioni armoniche tipiche di un dato genere musicale.

Sfruttando questa conoscenza acquisita, il modello è poi in grado di generare nuova musica seguendo le caratteristiche apprese, ma creando combinazioni e arrangiamenti inediti. Ad esempio, date in input determinate impostazioni come genere, tempo, tonalità, il modello può comporre una melodia e un accompagnamento che rispettano tali vincoli, ma sono unici e originali.

Man mano che la qualità e quantità dei dati usati per l’addestramento aumenta, anche la capacità dell’AI di produrre musica complessa e credibile migliora costantemente. L’obiettivo è simulare sempre meglio il processo creativo umano all’interno di un modello computazionale.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di Boomy AI per la generazione musicale

L’AI ha rivoluzionato l’industria musicale e il processo creativo di musicisti e compositori. Alcuni dei principali vantaggi dell’utilizzo di Boomy e di altri strumenti simili sono:

Creatività e ispirazione

Gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno la capacità di generare modelli musicali, melodie e armonie innovative e uniche. Queste composizioni possono fungere da catalizzatore per l’ispirazione dei musicisti, stimolando la loro creatività e aiutandoli a superare eventuali blocchi creativi. L’AI diventa così un alleato prezioso nel processo di composizione, aprendo nuove strade e prospettive musicali.

Esplorare nuovi orizzonti musicali

Gli strumenti di intelligenza artificiale hanno accesso a vasti database di musica, abbracciando una moltitudine di generi e stili. Questa ricchezza di informazioni permette ai musicisti di esplorare e fondere elementi musicali diversi, creando composizioni innovative e sperimentali. L’AI diventa così un portale verso nuovi orizzonti musicali, consentendo agli artisti di spingersi oltre i confini dei generi tradizionali.

Efficienza e velocità nel processo creativo

La generazione musicale basata sull’intelligenza artificiale è in grado di produrre rapidamente musica basata su parametri predefiniti, risparmiando tempo prezioso ai compositori nel processo di composizione. Questa efficienza si traduce in un vantaggio significativo per gli utenti, che possono dedicare più energie all’innovazione e alla sperimentazione musicale.

Personalizzazione

Gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno la capacità di adattare la musica alle preferenze specifiche dell’utente, creando composizioni personalizzate per i singoli ascoltatori. Inoltre, gli strumenti AI possono generare musica su misura per contesti particolari, come videogiochi, film o pubblicità. Questa personalizzazione apre nuove opportunità per la creazione di esperienze musicali uniche e coinvolgenti.

Creare musica con Boomy

Fornendo allo strumento informazioni sui propri gusti musicali attraverso alcune opzioni, l’AI di Boomy propone diversi brani tra cui scegliere. Una volta selezionato il brano desiderato, l’AI crea una composizione personalizzata in base allo stile scelto. Inoltre, Boomy consente anche di modificare il brano generato dall’AI, adattandolo alla propria visione artistica.

Generare musica utilizzando Boomy è molto semplice. Basta procedere in questo modo:

Accedere al sito ufficiale di Boomy e selezionare lo stile musicale preferito tra le opzioni disponibili. Scegliere un brano tra quelli proposti dall’AI, ascoltando le anteprime e selezionando quello desiderato. L’AI comporrà un brano personalizzato, che potrà essere ulteriormente modificato e adattato. Regolare la densità degli accordi, delle percussioni e altre impostazioni per perfezionare la composizione. Riorganizzare le sezioni del file audio e, se desiderato, aggiungere voci alla musica generata dall’AI. Salvare la creazione musicale nella libreria e scaricare il file per l’utilizzo desiderato.

Casi d’uso di Boomy AI

Boomy AI è ideale per:

Musicisti amatoriali : Per chi ha sempre desiderato creare musica ma non ha le competenze tecniche o l’esperienza, Boomy AI offre un punto di ingresso accessibile nel mondo della produzione musicale.

: Per chi ha sempre desiderato creare musica ma non ha le competenze tecniche o l’esperienza, Boomy AI offre un punto di ingresso accessibile nel mondo della produzione musicale. Musicisti professionisti : la piattaforma può essere uno strumento prezioso per i musicisti affermati che vogliono sperimentare nuovi suoni, stili e idee. La piattaforma può aiutarli a superare i blocchi creativi e a ispirare composizioni nuove e innovative.

: la piattaforma può essere uno strumento prezioso per i musicisti affermati che vogliono sperimentare nuovi suoni, stili e idee. La piattaforma può aiutarli a superare i blocchi creativi e a ispirare composizioni nuove e innovative. Creatori di contenuti : il generatore è perfetto per YouTubers, podcaster e altri creatori di contenuti che hanno bisogno di musica originale per i loro progetti. Utilizzando Boomy AI, possono creare colonne sonore personalizzate senza preoccuparsi di problemi di copyright.

: il generatore è perfetto per YouTubers, podcaster e altri creatori di contenuti che hanno bisogno di musica originale per i loro progetti. Utilizzando Boomy AI, possono creare colonne sonore personalizzate senza preoccuparsi di problemi di copyright. Aziende: Le aziende possono utilizzare Boomy AI per generare musica unica per i loro materiali promozionali, pubblicità o musica di attesa, fornendo un tocco personalizzato che contraddistingue il loro marchio.

Qual è il prezzo di Boomy AI

Boomy offre tre opzioni di iscrizione:

Piano Free

Il piano Free, completamente gratuito, prevede:

Creazione e modifica di brani

25 salvataggi di canzoni

1 pubblicazione

Fino a 3 brani per pubblicazione

Nessun download

Nessun uso commerciale

Piano Creator

Il piano Creator da 9,99 dollari al mese offre:

Creare e modificare canzoni

500 salvataggi di canzoni

3 uscite al mese (fino a 15 in totale)

Fino a 25 brani per pubblicazione

Revisione accelerata della pubblicazione

Download di MP3 (10 al mese)

Uso non commerciale sui social media e in livestreaming

Piano Pro

Il piano Pro a 29,99 dollari al mese include:

Creazione e modifica di brani

Salvataggio illimitato dei brani

Revisione accelerata delle release

Revisione accelerata delle release 10 comunicati al mese

Fino a 25 brani per release

25 download MP3 e WAV al mese

Uso non commerciale in video, livestreaming e nei propri brani

Uso commerciale in podcast e social media

Uso commerciale nella pubblicità sui social media

È possibile utilizzare i brani generati con Boomy nei video, podcast, lezioni, ecc.?

Le iscrizioni a pagamento di Boomy (abbonamento Pro) includono ora in automatico le licenze per diversi utilizzi relativi al download a pagamento di file WAV e MP3. In base al livello di abbonamento sottoscritto, viene applicata la licenza corrispondente per qualsiasi download effettuato. Tale licenza rimarrà valida anche dopo la scadenza dell’iscrizione.

Per usi commerciali avanzati, come l’impiego di brani generati da Boomy per realizzare opere derivate a scopo commerciale fuori piattaforma, o in film e spot pubblicitari, è disponibile l’assistenza del team dedicato. L’azienda sta lavorando per implementare queste casistiche anche all’interno degli abbonamenti stessi in futuro. Si invitano gli utenti a consultare gli aggiornamenti in arrivo.