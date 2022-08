Come creare un blog: dalle basi al branding

I blog sono passati di moda? Non è detto. Sono ancora migliaia – perfino milioni – gli utenti che decidono di aprire un proprio spazio personale nel web in cui raccontare la propria vita, dare consigli, informazioni o condividere le proprie conoscenze agli altri “abitanti” della rete. Viaggi, make-up, sport, musica: qualsiasi argomento è valido, basta suscitare l’interesse di chi ci legge. Ma come creare un blog? In questo articolo ti spiegheremo a grandi linee come dare il via alla tua avventura nel mondo del blogging.

Come creare un blog: le basi

Il primo passo è scegliere la struttura del tuo blog: preferisci utilizzare un servizio di hosting che ospiti il tuo blog online, oppure scegliere la strada senza hosting scaricando direttamente il CMS sul computer? Se sei alle prime armi, la prima soluzione è sicuramente la più semplice. Ti basterà fare una breve ricerca in rete e scegliere la piattaforma più adatta alle tue esigenze.

Dopo aver scelto il nome del tuo nuovo blog e acquistato dominio e hosting, dovrai occuparti di realizzare il design e la struttura del tuo spazio personale. Puoi farlo per conto tuo se ne hai le conoscenze oppure scegliere un tema di default se la piattaforma a cui ti sei affidato lo permette. Poi inizia a creare le pagine principali, come l’homepage, la pagina dei contatti e la tua biografia. Infine, l’aspetto più importante: ottimizzare la SEO.

Tono, branding e strategia

Se hai intenzione di guadagnare attraverso il tuo blog, è fondamentale seguire determinati passaggi affinché tu possa ottenere il successo desiderato: identificare la tua nicchia di riferimento (ossia il target di utenza a cui ti rivolgi), la filosofia del tuo brand e approfondire l’autorità del dominio, l’aspetto SEO e le parole chiave. Tutti questi aspetti sono raccolti e approfonditi nel videocorso “Creazione di blog: tono, branding e strategia” a cura della pluripremiata blogger Emma Jane Palin.

In sole 19 lezioni non solo affronterai – affiancato da un’esperta – i primi concetti del blogging, ma prenderai anche consapevolezza di quanto sia importante per aumentare il proprio pubblico. Emma, inoltre, ti aiuterà a creare il tuo sito web, a scegliere la piattaforma più adatta per te analizzando i pro e i contro e a sviluppare un’identità visiva che ti aiuterà a differenziarti dalla concorrenza. Ma non solo: imparerai a definire il tono di scrittura e riceverai preziosi consigli di copywriting, concetti base per scattare fotografie di qualità e per la creazione di un piano editoriale.

Infine, Emma ti spiegherà anche come promuoverti in modo efficace sui social media e come creare una newsletter professionale oltre a una strategia di pubbliche relazioni efficace. Insomma: un corso completo, a 360°, per aiutarti non soltanto a muovere i tuoi primi passi nel mondo del blogging, ma anche a sviluppare il futuro della tua esperienza in rete.

“Creazione di blog: tono, branding e strategia” è in offerta a soli 10,90 euro ancora per poche ore: per accedere alla promozione e ottenere maggiori informazioni sulle lezioni (che, ricordiamo, sono on-demand e ad accesso illimitato) clicca questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.