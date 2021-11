Come dare vita a siti web e app risparmiando

Affinché un sito web oppure un'applicazione funzionino, non basta un'idea imprenditoriale efficace. Un ruolo fondamentale, infatti, lo ricopre anche il design che decidiamo di assegnare ai nostri progetti. App e web design non sono però un argomento particolarmente semplice da imparare e assimilare, specialmente seguendo la strada dell'autodidatta. Se anche tu vuoi intraprendere questo percorso e dare un boost non indifferente alla tua attività online, Domestika sconta in occasione del Black Friday tutti i suoi corsi dedicati a Web e App Design, con sconti fino al 75%. Domestika è la piattaforma creativa fra le più diffuse online, utilizzata ogni giorno da migliaia di utenti in tutto il mondo che si affidano ai corsi proposti da eccellenti insegnanti a livello internazionale.

Web e App Design: alcuni esempi

I corsi spaziano fra diversi argomenti, tutti legati fra loro da un unico filo conduttore. Fra i più venduti nella piattaforma possiamo trovare il corso di coding creativo, quello per creare un sito web professionale con WordPress, il corso d'introduzione alla ricerca UX oppure ancora alla creazione di un negozio con Shopify. Tutti i corsi sono attualmente in offerta, con sconti che arrivano fino al 75% di sconto. I più economici sono quelli a 9,90 euro: fra questi una menzione speciale la meritano il corso di creazione di un negozio online con WordPress, sviluppo web con PHP e il corso di design per un'applicazione mobile. Gli esempi sono moltissimi e questo non è altro che un piccolo antipasto di un pasto colmo di ricche portate.

Per approfittare dell'offerta e osservare tutti i corsi proposti è possibile collegarsi sul sito web Domestika, dove potrete trovare tutto il catalogo completo dei corsi in promozione. Ogni corso mette a disposizione insegnanti internazionali qualificati, che ti aiuteranno a capire i concetti con pratiche videolezioni ad accesso illimitato.