Come eliminare le funzioni AI da Chrome, Firefox ed Edge

L’intelligenza artificiale si è infiltrata nei browser web come un ospite non invitato, che s’imbuca a una festa. Google, Microsoft, tutti sembrano convinti che l’AI sia necessaria per fare cose che abbiamo sempre fatto benissimo da soli.

JustTheBrowser: lo script che rimuove l’AI da Chrome, Firefox ed Edge

Ma per chi vuole semplicemente un browser che apre le pagine web senza rompere le scatole con assistenti virtuali, chatbot integrati e suggerimenti generati dall’algoritmo, c’è una buona notizia. Uno sviluppatore di nome Corbin Davenport ha creato uno script chiamato JustTheBrowser. E fa esattamente quello che il nome promette, restituisce solo il browser. Niente AI, niente telemetria, niente popup per impostare Chrome come predefinito. Solo navigazione web, come ai bei tempi.

L’operazione richiede letteralmente pochi secondi e funziona su Chrome, Firefox ed Edge. Su Windows, macOS e Linux. È gratuito, open source.

Come funziona

JustTheBrowser sfrutta le policy aziendali che i browser già hanno integrate. Quelle funzioni che i responsabili IT delle aziende possono attivare o disattivare per controllare cosa i dipendenti vedono e cosa no. Lo script accede a queste opzioni e disattiva tutto quello che non serve per navigare

Su Windows la procedura è questa:

Andare sul sito ufficiale di JustTheBrowser;

Aprire PowerShell (cerca “PowerShell” nel menu Start);

Copiare la riga di codice specifica per Windows dal sito;

Incollare in PowerShell e premere Invio;

Scegliere il browser che si vuole ripulire digitando il numero corrispondente;

Riavviare il browser.

Finito. In meno tempo di quanto ci voglia per leggere questo paragrafo, si ha un browser pulito. Niente Gemini, niente Copilot, niente di niente.

L’AI che nessuno ha chiesto

I browser funzionavano benissimo senza intelligenza artificiale integrata. Chrome, Firefox, Edge: tutti facevano il loro lavoro perfettamente. Aprivano pagine, gestivano schede, salvavano password, sincronizzavano segnalibri. Nessuno si lamentava che mancasse un chatbot.

Ma poi è arrivata l’AI, E tutte le aziende tech si sono affrettate a infilare l’intelligenza artificiale in ogni prodotto possibile. Senza chiedersi se servisse o meno, senza preoccuparsi di cosa volessero davvero gli utenti. Così ci siamo ritrovati con con browser che vogliono scrivere al posto nostro, riassumere contenuti che si possono leggere da soli in trenta secondi, organizzare le schede in modi non richiesti. E soprattutto, con interfacce sempre più affollate di pulsanti, menu, suggerimenti e notifiche che distraggono da quello che si stava facendo.

JustTheBrowser risolve tutto questo riportando il browser allo stato originale. Prima che l’AI si intrufolasse ovunque.

La telemetria che va via insieme all’AI

Una delle cose migliori di JustTheBrowser è che non si limita a rimuovere le funzioni AI visibili. Rimuove anche la telemetria, ovvero tutta quella raccolta dati invisibile che i browser fanno in background.

Google Chrome raccoglie un sacco di informazioni su come si usa il browser. Quali siti si visitano, per quanto tempo, quali funzioni si usano, quali no. Microsoft Edge fa lo stesso. Firefox un po’ meno, ma comunque raccoglie dati. E tutto questo viene inviato ai server delle aziende per “migliorare l’esperienza utente” e “offrire servizi personalizzati”. Cioè per profilare meglio e mostrare pubblicità più mirate.

JustTheBrowser disattiva tutto questo. Niente più dati inviati ai server. Il browser continua a funzionare perfettamente, solo che adesso naviga senza raccontare a Google o Microsoft ogni nostra mossa.

Lo script rimuove anche funzioni che non sono strettamente AI ma che comunque nessuno vuole. Come i suggerimenti per gli acquisti online che Chrome mostra quando si visita siti di e-commerce. O i contenuti sponsorizzati che compaiono sulla home page di Edge.

Tutte quelle cose che servono principalmente a monetizzare il browser invece che a migliorare l’esperienza. E improvvisamente il browser sembra più veloce, più pulito, più focalizzato su quello per cui esiste: mostrare le pagine web che si vogliono vedere.

E poi c’è il popup. Quel maledetto popup che implora di impostare il browser come predefinito. Si chiude, si riapre il browser, eccolo di nuovo. Si chiude, e dopo una settimana ricompare. JustTheBrowser lo elimina per sempre.

JustTheBrowser non fa niente di magico. Non hackera il browser, non modifica codice sorgente, non fa cose illegali. Usa semplicemente le policy aziendali che sono già integrate nei browser. Ed è geniale proprio per questo. Perché significa che queste opzioni esistono già. I browser hanno già la capacità di funzionare senza AI, senza telemetria, senza popup. Solo che questa capacità è nascosta dietro menu enterprise che gli utenti normali non sanno nemmeno che esistano.

Corbin Davenport ha semplicemente reso accessibile a tutti quello che prima era riservato agli amministratori di sistema aziendali. Ha democratizzato il diritto di avere un browser pulito.