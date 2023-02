Come eliminare i propri dati personali da Internet: ecco il tool da usare

L’utilizzo di qualsiasi servizio web comporta una serie di problematiche legate alla privacy ed alla necessità di eliminare i dati personali da Internet. Vari provider di servizi tendono ad accumulare i dati personali degli utenti, in modo più o meno trasparente, per utilizzarli poi per monetizzare. Si tratta di un problema ben noto e che da tempo è alla ricerca di una soluzione.

Per contrastare il fenomeno della diffusione di dati personali in Internet è possibile affidarsi ad un tool molto interessante: si tratta di Incogni. Questo tool, realizzato dagli autori della nota VPN Surfshark, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN e della privacy online, punta eliminare i dati personali dell’utente da Internet andando a rimuovere i dati raccolti dai broker del settore, aziende specializzate nella “profilazione” degli utenti.

Cosa fa Incogni per eliminare i dati personali degli utenti da Internet

Il meccanismo di Incogni è semplice. Il tool prevede una registrazione, con la creazione di un account sulla piattaforma. Successivamente, l’utente deve concedere l’autorizzazione di “procura limitata” che attribuisce ad Incogni l’autorizzazione per operare per suo conto con l’obiettivo di rimuovere i dati personali da Internet.

A questo punto, Incogni contatterà singolarmente i data broker per arrivare alla rimozione completa dei dati personali dell’utente. L’utente ha la possibilità di seguire e monitorare il lavoro di Incogni, verificando lo stato delle richieste di rimozione dei dati, tramite report completi e grafici dettagliati. Chi si affida ad Incogni, quindi, non deve fare nulla di particolare ma deve soltanto attendere che il tool faccia il suo lavoro per arrivare alla rimozione dei dati personali da Internet.

