Come fare successo su Instagram con la formula "Dragon"

Instagram, specialmente negli ultimi anni, è passato ad essere da semplice social di condivisione a vera e propria vetrina digitale, in cui mettere in mostra il proprio talento oppure la propria attività. Non c'è nulla di male, perciò, a sfruttarne le potenzialità a nostro vantaggio, ma il mercato è ormai saturo e per emergere è necessaria una strategia forte e sicura. Hai mai sentito parlare della formula “Dragon”?

Si tratta di un metodo molto particolare ed efficiente per dare vita ad una strategia Instagram di successo, inventato dall'esperta in social media Dot Lung conosciuta online anche come “Mother of Social Media Dragon”, un vero guru del settore. Se sei curioso di imparare tutto su questa formula “magica”, fortunatamente, Dot Lung ha aperto un corso formativo Domestika in cui svela tutti i segreti che l'hanno portata da persona al verde a ricercata consulente social media. Il corso può essere acquistato sul sito web Domestika ed è attualmente scontato in occasione delle promozioni dedicate al Black Friday (insieme a tanti altri corsi) a soli 10,90 euro invece di 39,90.

La formula “Dragon”: diamo un'occhiata

La promozione ci dà occasione di dare uno sguardo a quanto insegnato nelle 21 lezioni (dalla durata complessiva di circa 1 ora e 20) proposte da Do Lung. Tutto ruota attorno alla formula “Dragon”: mettendo a frutto ogni suo elemento, l'obiettivo sarà quello di creare contenuto in grado di convincere il pubblico di riferimento ad interagire con la nostra pagina, seguendola, dispensando “mi piace” e condividendola con gli amici. Dot Lung, nel suo corso, va ben oltre le semplici didascalie o post carosello. La promessa è quella di dare quella spinta in più che per chi è agli inizi suona come una manna dal cielo.

Nessun requisito: il corso è rivolto a freelance, coach, consulenti e persone che vogliono sfruttare il potere capillare dei social media per far crescere il proprio business. Se sei fra questi, puoi acquistare il corso approfittando della promozione in corso a 10,90 euro invece di 39,90. Lasciati ispirare da Dot Lung e dalla sua incredibile formula “Dragon” per il successo.