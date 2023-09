Come giocare subito a Starfield in Early Access

L’attesa per il lancio di Starfield sta per terminare. La data segnata in rosso sul calendario è il 6 settembre, giorno in cui il gioco sarà finalmente disponibile su PC e Xbox Series X/S. Ma c’è una grande possibilità per i giocatori impazienti: la Premium Edition, che non solo offre contenuti aggiuntivi, ma anche l’opportunità di iniziare a giocare 5 giorni prima del lancio ufficiale.

Questa è un’opzione eccezionale per chiunque abbia già deciso di immergersi in questo avvincente mondo spaziale, indipendentemente dall’abbonamento a Xbox Game Pass. Infatti, è bene ricordare che i membri di Xbox Game Pass avranno accesso completo a Starfield sin dal Day One. Ecco però come giocare in anticipo.

Vuoi giocare a Starfield oggi? Ecco come fare

Se sei un abbonato a Xbox Game Pass, hai un’opportunità dorata. Puoi semplicemente acquistare l’upgrade alla Premium Edition, disponibile su Amazon o direttamente nell’Xbox Store dalla tua console. Questo ti consentirà di godere di tutti i benefici della Premium Edition e di iniziare a giocare in anticipo.

Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare una prepagata di 3 mesi per il taglio Ultimate. Questo ti darà l’accesso a una vasta libreria di giochi, compreso Starfield, e ti permetterà di usufruire dell’anticipo offerto dalla Premium Edition effettuando l’upgrade.

Invece, se hai deciso di acquistare il gioco a prescindere dall’abbonamento a Xbox Game Pass, puoi optare direttamente per l’acquisto della Premium Edition. In questo modo, riceverai gli stessi vantaggi dell’upgrade e potrai iniziare a giocare prima del lancio ufficiale.

Cosa include esattamente la Premium Edition di Starfield:

Il gioco base di Starfield .

. Accesso anticipato, che ti permette di entrare nell’universo di gioco 5 giorni prima del lancio ufficiale.

L’espansione Shattered Space , che sarà disponibile non appena sarà pubblicata.

, che sarà disponibile non appena sarà pubblicata. Il pacchetto Skin Constellation , che include una tuta spaziale, un casco, un jetpack e un fucile laser Equinox .

, che include una tuta spaziale, un casco, un jetpack e un fucile laser . Un artbook digitale, perfetto per esplorare il dietro le quinte del gioco.

La colonna sonora originale, che ti farà immergere completamente nell’atmosfera di Starfield.

Starfield rappresenta un passo importante per Bethesda, il team di sviluppo responsabile di successi come Oblivion, Skyrim, Fallout 3 e 4. Questa nuova IP è la prima creata dal team in ben 25 anni e ti offre la possibilità di esplorare lo spazio profondo, con oltre 1000 pianeti pronti ad essere scoperti.

Potrai costruire la tua storia, comandare la tua nave dei sogni, esplorare fauna e flora uniche e raccogliere risorse per sopravvivere in questo affascinante universo. Senza dimenticare la possibilità di partecipare a combattimenti avanzati, sia a terra che nello spazio profondo.

Non c’è davvero momento migliore per immergersi in questa straordinaria avventura. Gioca subito con la Premium Edition o attendi il 6 settembre con un abbonamento Xbox Game Pass. La scelta è tua: le stelle ti aspettano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.