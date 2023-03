Come guardare Agent Game, il film con Mel Gibson, in streaming

Per gli appassionati di film di spionaggio e azione arriva Agent Game, thriller diretto da Grant S. Johnson e interpretato da un cast stellare che include Mel Gibson, Dermot Mulroney, Jason Isaacs e Katie Cassidy.

Puoi guardarlo adesso in streaming su NOW approfittando dell’offerta che ti permette di accedere al pacchetto Entertainment a soli 3 euro. Un’occasione da non perdere per questo e per altri fantastici contenuti.

Agent Game in streaming: di cosa parla il film

Agent Game è un film che mescola suspense, azione e intrighi internazionali, con scene mozzafiato girate in diverse location del mondo. Il film mette in luce le ambiguità e le corruzioni del mondo dell’intelligence, ma anche il coraggio e la lealtà di alcuni agenti che rischiano la vita per difendere il loro paese.

La pellicola racconta la storia di Harris (Mulroney), un ufficiale della CIA che si occupa di interrogare sospetti terroristi in paesi esteri. Durante una di queste missioni, però, qualcosa va storto e Harris viene accusato dell’omicidio di uno degli interrogati.

Convinto di essere stato incastrato da qualcuno all’interno dell’agenzia, Harris dovrà cercare di scappare dai suoi inseguitori e scoprire la verità sul caso.

Col suo cast stellare, le scene travolgenti e una trama ricca di colpi di scena, Agent Game sarà la scelta perfetta per la tua serata cinema. Puoi guardarlo dove vuoi in streaming su NOW, abbonandoti a soli 3 euro.

