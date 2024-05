Come guardare Cremonese-Catanzaro in diretta streaming dall'estero

Appuntamento con la storia sabato 25 maggio per Cremonese e Catanzaro che si sfideranno nel ritorno della semifinale di Playoff di Serie B. All’andata finì 2-2 quindi ai padroni di casa basterà un pareggio, in virtù del miglior posizionamento in campionato, per accedere nella finale per la Serie A, dove troveranno la vincente tra Venezia e Palermo.

La partita sarà tramessa in diretta streaming alle ore 20.30 su NOW tramite il pass Sport: se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano ecco come puoi usare NordVPN a tuo vantaggio.

Cremonese-Catanzaro: la diretta streaming dall’estero con NordVPN

Magari sei già abbonato al pass Sport di NOW, ma adesso ti trovi all’estero e vuoi sfruttare il tuo abbonamento per non rinunciare neanche al commento e al pre e post-partita in lingua italiana. Nessun problema, perché con NordVPN risolvi il problema della geolocalizzazione e potrai guardare la partita ovunque ti trovi. Procedi in questo modo:

Sottoscrivi un abbonamento a NordVPN: oggi è in sconto il piano biennale con un risparmio del 73%, 3 mesi extra gratis e la possibilità di ricevere una gift card dal valore massimo di 50 euro Scarica l’app di NordVPN sul dispositivo che userai per la visione della partita Apri NordVPN e inserisci le credenziali che avrai creato con la sottoscrizione del tuo abbonamento Apri la pagina dei server e seleziona un server posizionato in Italia A questo punto puoi aprire NOW per dare il via allo streaming della partita tra Cremonese e Catanzaro

Ti ricordiamo che oltre a questo innegabile vantaggio grazie a NordVPN sarai sicuro di navigare in modo sempre protetto e anonimo, con una funzione che ti protegge automaticamente dai download infetti e dai siti non sicuri e decine di altre opportunità pensate per la tua privacy.

Sottoscrivi adesso il tuo abbonamento e non rinunciare alla visione della partita neanche se ti trovi all’estero.