Come guardare la prima giornata di Serie A in streaming dall'estero

Oggi, sabato 17 agosto, inizierà ufficialmente la Serie A Enilive 2024/25 con gli anticipi della prima giornata. Alle 18:30 sono in programma le prime due partite: Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Gli anticipi serali saranno invece Milan-Torino ed Empoli-Monza.

Quattro saranno gli incontri anche in calendario questa domenica: alle 18:30 appuntamento con Verona-Napoli e Bologna-Udinese, alle 20:45 si giocheranno Cagliari-Roma e Lazio-Venezia. In chiusura, lunedì attesa per Lecce-Atalanta alle 18:30 e Juventus-Como alle 20:45.

Se si è ancora in vacanza all’estero o si sta partendo proprio in queste ore, per guardare la prima giornata di Serie A in streaming dall’estero occorre sottoscrivere un piano DAZN tra Goal Pass, Standard o Plus, e attivare una VPN per superare le restrizioni geografiche e sbloccare così i contenuti in precedenza bloccati dal proprio provider di rete Internet.

Una delle migliori VPN è NordVPN, per la velocità dei suoi server VPN e per le funzionalità extra legate a sicurezza e privacy degli utenti. Al momento, i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un amico.

Come guardare la prima giornata di Serie A dall’estero

Ricapitolando, ecco come vedere la prima giornata di Serie A se si è all’estero:

sottoscrivi uno dei piani DAZN che includono la Serie A (DAZN Standard a partire da 34,99 euro al mese scelta consigliata);

che includono la Serie A (DAZN Standard a partire da 34,99 euro al mese scelta consigliata); attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata);

(NordVPN scelta consigliata); scarica l’app della VPN scelta;

scelta; accedi all’account della VPN con le credenziali inserite in fase di registrazione;

con le credenziali inserite in fase di registrazione; seleziona la lista dei server VPN dall’applicazione;

dall’applicazione; connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese;

per simulare una connessione dal nostro Paese; apri l’app DAZN e goditi la visione di tutte le partite della prima giornata di Serie A.