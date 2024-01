Come guardare Olimpia Milano-Stella Rossa in streaming?

Olimpia Milano-Stella Rossa riporta lo spettacolo dell’Eurolega al Mediolanum Forum: la puoi vedere in streaming su DAZN per non perdere nemmeno un secondo di questa sfida del grande basket internazionale. Si parte giovedì 11 gennaio alle ore 20:30.

Olimpia Milano-Stella Rossa: guardala in streaming

Gli uomini di coach Ettore Messina scendono in campo con l’ambizione di allungare le mani su una vittoria che aumenterebbe le possibilità di ambire ai play-in. L’impegno non è però dei più agevoli per capitan Melli e compagni, chiamati a fare i conti con una formazione talentuosa, nonostante fin qui abbia fatto registrare un rendimento altalenante. Occhi puntati sul serbo Teodosic.

Per i tifosi delle Scarpette Rosse che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: la diretta su DAZN con la telecronaca di Roberto Ruiu.

Si tratta quasi di una sorta di spareggio, considerando la posizione in classifica attualmente occupata dalle due squadre, entrambe a quota 16 punti dopo aver giocato le prime 19 partite del torneo, rispettivamente al dodicesimo e tredicesimo posto del tabellone. Nelle ultime uscite, Olimpia Milano ha affrontato l’ALBA Berlino in casa, mentre la Stella Rossa è volata in Francia per affrontare il Lyon-Villurbanne. Nella loro ultima uscita in campionato, i lombardi hanno superato Trento in trasferta con il punteggio finale di 74-79, grazie ai 17 punti di Napier e ai 16 messi a segno da Hall.

Per poter vedere tutte le partite dell’Eurolega di basket in streaming è sufficiente il piano START di DAZN. È quello che include, tra le altre cose, anche le partite della Champions League e della Serie A di calcio femminile, una selezione delle sfide NFL, gli incontri UFC e molto altro ancora, accessibile con prezzi a partire da 11,99 euro al mese.

