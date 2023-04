Come guardare Peter Pan & Wendy in streaming

È ritornato il momento di volare nell’incantevole mondo dell’Isola che non c’è perché non puoi perderti il nuovo film Peter Pan & Wendy, in arrivo il prossimo 28 aprile su Disney+. Il film è il remake live action del classico d’animazione Disney del 1953, basato sull’opera teatrale di J. M. Barrie.

Per guardare il film in streaming, basta che ti abboni dunque a Disney+, la piattaforma di streaming che offre il meglio dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. E se approfitti dell’offerta annuale risparmi due mesi sull’abbonamento.

Peter Pan & Wendy in streaming: riscopri la magia

Peter Pan & Wendy è un film fantastico e avventuroso che racconta la storia di Wendy Darling, una ragazza che ha paura di lasciare la sua casa d’infanzia, e Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una piccola fata, Trilli, Wendy viaggia con Peter nell’Isola che non c’è. Lì incontra un capitano pirata malvagio, Capitan Uncino, e si imbarca in un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Il film è diretto da David Lowery e vede nel cast Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino, Alexander Molony nel ruolo di Peter Pan, Ever Anderson nel ruolo di Wendy Darling e Yara Shahidi nel ruolo di Trilli. Il film promette di essere fedele allo spirito del capolavoro originale, ma anche di aggiungere elementi moderni e originali.

Nel frattempo non perdere l’occasione di guardare Peter Pan & Wendy in streaming su Disney+. Abbonati ora e preparati a vivere una magica avventura con i personaggi più amati della letteratura e del cinema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.