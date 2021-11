Come guardare Star Trek: Discovery stagione 4 online da qualsiasi luogo

Un successo planetario che da più di cinquant'anni incanta i fan catapultandoli nel suo universo fantascientifico: parliamo di Star Trek, una delle saghe più popolari nella storia della televisione che lo scorso 18 novembre è tornata con la quarta stagione di Star Trek: Discovery, sesta serie televisiva ispirata al franchise. Un evento davvero memorabile considerando che l'ultima serie, Star Trek: Enterprise, risale a più di vent'anni fa. La trama è ambientata dieci anni prima degli eventi dell'originale Star Trek e segue le avventure della nave stellare U.S.S. nel suo viaggio spaziale. Questa volta il Capitano Burnham ed il suo equipaggio dovranno però fare i conti con una minaccia mai affrontata prima, che mina al futuro dell'intera galassia. I primi due degli undici episodi previsti sono già stati rilasciati in alcuni Stati ma, purtroppo, l'Italia non figura nell'elenco.

Come guardare la quarta stagione di Star Trek: Discovery dall'Italia (e da qualsiasi luogo)

Come già accennato, in Italia la quarta stagione di Star Trek: Discovery non è ancora disponibile. Eppure non stai più nella pelle e vorresti tuffarti a capofitto in quell'universo fantascientifico senza aspettare oltre. Come fare? Fortunatamente la soluzione c'è, ed è anche piuttosto semplice ed economica: utilizzare una VPN. Se ancora non le conosci, VPN sta per Virtual Private Network e si tratta di una rete privata virtuale in grado di garantire privacy, sicurezza e assoluto anonimato sfruttando un canale di comunicazione riservato fra dispositivi. Se non hai mai utilizzato una VPN prima d'ora oppure se non sai a quale servizio rivolgerti, il nostro consiglio è di affidarti a Nord VPN.

NordVPN: sicurezza d'eccellenza ad un prezzo economico

Abbiamo provato tutte le VPN più diffuse sul mercato e NordVPN è quella che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Soprattutto in questo momento che, grazie alle offerte dedicate al Black Friday, la si può acquistare al 72% di sconto, ovvero solamente 2,80 euro al mese. Il servizio offerto da NordVPN è d'eccellenza e fra i più sicuri, poiché utilizza un sistema crittografato per il flusso di traffico online. Nessuno potrà mettere le mani sui tuoi dati e potrai navigare con tranquillità in completa privacy.

Parlando di Star Trek: Discovery, NordVPN ti permette di scegliere fra 5136 server ultra veloci in 60 paesi. Con un solo click potrai così localizzarti in qualsiasi Paese tu voglia e guardare tutte quelle serie TV o film ancora non disponibili in Italia. Abbonandoti ora al piano di 2 annii potrai risparmiare il 72%, che si traduce in soltanto 2,80 euro al mese: decisamente economico. Se non sei soddisfatto dell'acquisto, potrai infine usufruire della garanzia 30 giorni e ricevere un rimborso completo di quanto speso.