Come guardare il Super Bowl 2022 dall'Italia?

L'evento che ogni appassionato di sport americani non può perdersi, ovvero il Super Bowl 2022, si terrà il 13 febbraio 2022 al SoFi Stadium di Inglewood, in California.

La partita, come da consuetudine, sarà un vero e proprio show, con tanto di apparizioni di personaggi famosi come Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar.

Ma come è possibile dare uno sguardo a questo evento così spettacolare dall'Italia, sempre tenendo conto del fuso orario? Anche se esistono potenzialmente dei canali televisivi del nostro paese che possono trasmettere una parte della kermesse, per molti appassionati la telecronaca originale rappresenta un must.

In tal senso, per evitare problemi di blocchi, è necessario affidarsi a una VPN di qualità.

Super Bowl 2022: per la telecronaca originale serve una VPN

Le VPN permettono di mascherare il proprio IP, ottenendone uno di un paese diverso. In questo modo è possibile, in via del tutto legale ottenere accesso a contenuti audiovisivi altrimenti non accessibili in Italia.

Una VPN però è anche uno strumento utile per la sicurezza, grazie alla protezione dello scambio dati attraverso tecnologie come la crittografia. Ovviamente, per ottenere il meglio da questo tipo di servizio, è necessario affidarsi a un'azienda seria e credibile del settore. ExpressVPN dunque, appare come una delle migliori soluzioni possibili.

Si tratta di un servizio che consente di ottenere IP da ben 94 paesi sparsi per il mondo, pur sempre mantenendo performance che consentono di fruire senza problemi di streaming audiovisivi.

Ideale sia su PC Windows che su smartphone o tablet, ExpressVPN offre anche una prova del servizio per 30 giorni con la formula soddisfatti e rimborsati. A rendere ancora più interessante la VPN vi è il supporto di prim'ordine: 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana per risolvere qualunque tipo di problema inerente il servizio.

Se tutto ciò non bastasse, l'azienda offre anche un interessante sconto per i nuovi iscritti del 35% sulla sottoscrizione annuale. A livello pratico dunque, è possibile ottenere questo servizio per 8,32 dollari al mese.