Come guardare Taddeo l'Esploratore e la Tavola di Smeraldo in streaming

Torniamo oggi a parlarti di NOW, il servizio di streaming che ti offre il meglio dell’intrattenimento a un prezzo imbattibile. Puoi ancora abbonarti a soli 3 euro per il primo mese e avere accesso a tutti i contenuti del pacchetto intrattenimento.

Questa settimana la grande novità è Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo, il terzo episodio della divertentissima serie animata dedicata all’omonimo archeologo. Il film si unisce alla lunga lista di contenuti già disponibili su Now.

Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo in streaming: scopri i vantaggi di NOW

Con il pacchetto intrattenimento di NOW hai accesso a diverse Serie TV internazionali, con le ultime novità e le stagioni complete delle tue serie preferite, gli Show di cui tutti parlano, con i talent, i reality e i programmi di attualità più seguiti e i film più attesi, con una vasta scelta di titoli per tutti i gusti e le esigenze.

Tra i film che puoi guardare in streaming su NOW c’è adesso Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo, il terzo capitolo della saga animata dedicata al simpatico e goffo archeologo. In questo episodio, Taddeo dovrà salvare i suoi amici da una terribile maledizione egizia, scatenata da un antico sarcofago. Lo accompagneranno nella sua avventura la sua fidanzata Sara, il cane Jeff, il pappagallo Belzoni e la mummia Mummia. Insieme dovranno trovare la tavola di smeraldo, un misterioso manufatto che nasconde un grande potere.

Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo è un film divertente e avvincente, adatto a tutta la famiglia. Ti farà ridere, emozionare e scoprire il fascino dell’antico Egitto. Un film animato da non perdere se ami l’azione, l’umorismo e l’avventura.

Approfitta dunque subito dell’offerta di NOW: abbonati a soli 3 euro e goditi il pacchetto intrattenimento con tutti i suoi contenuti. Potrai vedere Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo e molti altri film e serie TV in streaming su 2 schermi in contemporanea.

