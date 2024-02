Come guardare Un Posto al Sole in streaming dall'estero

Sei un fan accanito della soap opera italiana più amata e seguita, Un Posto al Sole, ma ti trovi all’estero e non sai come continuare a seguire le avvincenti vicende degli abitanti di Palazzo Palladini? Non ti preoccupare, c’è una soluzione semplice e affidabile che ti permetterà di non perdere nemmeno un episodio, ovunque tu sia: NordVPN.

Come guardare Un Posto al Sole in streaming con NordVPN

Un Posto al Sole, trasmessa su Rai 3 dal lontano 21 ottobre 1996, è la prima soap opera prodotta interamente in Italia e si distingue per essere la più longeva del panorama televisivo italiano. La serie, che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, racconta le storie di vita, amore, amicizia e intrighi degli abitanti di un caratteristico palazzo napoletano, Palazzo Palladini, offrendo un mix unico di drammi quotidiani e tematiche sociali.

Ma come fare a rimanere aggiornati sulle ultime puntate quando si è fuori dall’Italia? La soluzione è a portata di clic grazie a NordVPN, un servizio di Virtual Private Network che ti permette di accedere a contenuti geograficamente limitati, come quelli di RaiPlay, la piattaforma streaming che trasmette le puntate di Un Posto al Sole.

Ecco una breve guida su come fare:

Scegli il tipo di abbonamento: visita il sito di NordVPN e scegli il piano che più si adatta alle tue esigenze. NordVPN offre diverse opzioni, tutte garantite da una politica di rimborso di 30 giorni.

Scarica e installa: una volta completata la registrazione, scarica l'app di NordVPN sul dispositivo che usi per fare streaming. L'installazione è rapida e semplice.

Connettiti a un server italiano: apri l'app di NordVPN e seleziona un server situato in Italia. Questo ti permetterà di ottenere un indirizzo IP italiano, essenziale per accedere a RaiPlay dall'estero.

Naviga su RaiPlay: con la tua VPN attiva e connessa a un server italiano, visita il sito di RaiPlay e cerca Un Posto al Sole. In questo modo puoi goderti tutte le puntate della tua soap preferita, proprio come se fossi in Italia.

Ti ricordiamo che NordVPN, oltre a farti accedere ai contenuti che hanno delle restrizioni geografiche, protegge i tuoi dati mentre sei online e cripta la tua navigazione rendendola privata e sicura. Per il dettaglio dei prezzi e degli abbonamenti visita il sito ufficiale, al momento i piani biennali hanno sconti fino al 69%.

