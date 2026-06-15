Nuova VPN? Con Surfshark in offerta (-85%) scegliere quella giusta è più facile

Per un accesso sicuro e senza limitazioni su base geografica durante la connessione è necessario ricorrere a una VPN. Il servizio giusto da utilizzare, in questo momento, non può che essere Surfshark.
Grazie alla promo in corso, infatti, la VPN è ora in sconto dell’85%, con un prezzo che si riduce fino a 2,49 euro al mese. L’offerta in questione è relativa al piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.
Per sfruttare l’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. Tutti i nuovi utenti hanno 30 giorni di garanzia di rimborso.
Perché è la VPN da attivare oggi
Surfshark è la soluzione giusta per chi vuole una nuova VPN illimitata. Il servizio, infatti, prevede la crittografia del traffico dati, per una connessione protetta anche quando si utilizza una rete non privata. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda.
In aggiunta, la VPN prevede una politica no log e, quindi, non c’è alcuna forma di tracciamento durante l’utilizzo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare facilmente blocchi geografici e censure durante la navigazione.
La promo in corso garantisce un risparmio dell’85% sul costo della VPN. Ora, quindi, Surfshark è disponibile con un prezzo che si riduce fino a un minimo di 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi, con 30 giorni di garanzia di rimborso.
Si tratta dell’occasione giusta per accedere a una nuova VPN illimitata, con una connessione veloce e sicura, in modo da poter navigare online con una protezione maggiore. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.