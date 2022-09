Come imparare ad utilizzare Adobe Illustrator?

Chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’elaborazione delle immagini e della grafica vettoriale, deve avere un minimo di dimestichezza con Adobe Illustrator.

Stiamo infatti parlando di un software che rappresenta un vero e proprio pilastro del settore, essendo stato lanciato sul mercato nell’ormai lontano 1987. Al mondo infatti, milioni di designer utilizzano questa soluzione per qualunque tipo di progetto grafico, in ambito Web e non solo.

Il programma attuale però è ben diverso da quello lanciato 35 anni fa sul mercato da Adobe. Per padroneggiarlo infatti, è necessario compiere un percorso di studi ben preciso.

In questo contesto, il corso Introduzione ad Adobe Illustrator di Aarón Martínez rappresenta un ottimo punto di partenza, accessibile anche per chi non ha mai provato con mano le potenzialità di Adobe Illustrator.

Adobe Illustrator: imparare con un corso efficace ma senza spendere una follia

Il corso proposto da Domestika è composto da ben 77 lezioni, per un totale di ben 10 ore e 9 minuti di video. Si tratta dunque di un percorso completo, in grado di introdurre efficacemente l’utente rispetto alle tante funzioni proposte dal software Adobe.

Di fatto, con più di 164.000 allievi che hanno giudicato al 98% il corso in maniera positiva, è possibile considerare questa risorsa come una delle più concrete e fruibili del settore.

Durante gli studi, il designer 3D insegna agli studenti come gestire le forme geometriche, le immagini vettoriali e abbinare ai propri lavori del testo in maniera creativa e funzionale.

Il tutto è accessibile con sottotitoli in italiano e con la possibilità di seguire il corso secondo i ritmi della propria vita.

E per quanto riguarda il costo? Il corso Introduzione ad Adobe Illustrator è soggetto, ancora per pochi giorni, a un’interessante promozione.

Grazie allo sconto del 78%, è possibile ottenere questa preziosa risorsa spendendo appena 12,99 dollari. Un’opportunità imperdibile dunque, per chi vuole trovare uno sbocco lavorativo nel contesto di grafica e progettazione.

