Come le smart plug possono aiutarti a ridurre gli sprechi energetici

Se a fine mese la bolletta ti sembra sempre troppo alta, il problema potrebbe non essere solo il consumo degli elettrodomestici che usi quotidianamente, ma anche di quelli che rimangono accesi senza che tu te ne accorga. Le smart plug possono aiutarti a gestire meglio i tuoi consumi, ottimizzando l’uso dell’energia e riducendo gli sprechi in modo intelligente.

Sono facili da installare e compatibili con molti dispositivi elettrici. Non a caso, le prese smart stanno diventando un elemento sempre più diffuso nelle abitazioni moderne.

Vediamo come funzionano e in che modo possono aiutarti a risparmiare.

Smart plug: cosa sono e come funzionano?

Le smart plug sono dispositivi che si collegano alle prese di corrente tradizionali e permettono di controllare a distanza gli apparecchi elettrici connessi. Ad esempio, puoi accendere la stufa elettrica mentre sei ancora a letto o spegnere il ferro da stiro dimenticato tramite un’app sullo smartphone.

Queste prese possono essere controllate:

Tramite app dedicata, disponibile per smartphone e tablet.

dedicata, disponibile per smartphone e tablet. Con comandi vocali , se compatibili con assistenti come Alexa, Siri o Google Assistant.

, se compatibili con assistenti come Alexa, Siri o Google Assistant. Attraverso automazioni, impostando orari di accensione e spegnimento.

Una volta integrata in un sistema smart home, la presa intelligente consente di ottimizzare la gestione degli elettrodomestici e di ridurre gli sprechi.

Come si configura una smart plug?

Configurare una smart plug è semplice e richiede pochi passaggi:

Inserisci la smart plug in una presa di corrente. Associala all’app tramite Wi-Fi o un protocollo compatibile (Zigbee, Z-Wave). Collega l’elettrodomestico alla presa smart. Configura impostazioni e automazioni nell’app dedicata.

Per funzionare correttamente, la smart plug necessita di una connessione alla rete domestica. Una volta configurata, potrai gestirla singolarmente o integrarla in un sistema domotico.

Alcuni modelli avanzati permettono anche di monitorare i consumi e ricevere notifiche in tempo reale.

Quali sono i vantaggi delle prese intelligenti?

Le prese intelligenti hanno due funzioni principali: gestire da remoto i dispositivi elettrici presenti in casa e ridurre il consumo di energia elettrica. Ma in concreto, come fanno a farti risparmiare sulla bolletta?

Per ridurre i consumi avrai bisogno di strumenti che ti permettano di analizzarli in maniera capillare. Le prese intelligenti di fascia medio-alta dispongono di un sistema che consente di verificare i consumi in tempo reale o su base giornaliera/mensile. Questo ti permette di sapere con precisione quali sono gli elettrodomestici più energivori e scegliere se farne un uso più moderato o sostituirli con modelli più efficienti.

Un frigorifero o una lavatrice ereditati dal vecchio proprietario di casa potrebbero influire pesantemente sui consumi giornalieri. Spesso, è più conveniente sostituire gli elettrodomestici datati che affrontare il costo di bollette esorbitanti.

1. Controllo da remoto e automazione

Le prese smart permettono di gestire da remoto i dispositivi collegati, migliorando la praticità e la sicurezza della casa.

2. Riduzione degli sprechi energetici

Le smart plug non rendono un elettrodomestico più efficiente, ma permettono di ottimizzarne l’uso. In particolare, possono aiutarti a:

Spegnere i dispositivi in standby (TV, console, PC, caricabatterie).

Programmare gli elettrodomestici per funzionare nelle fasce orarie più economiche.

Monitorare i consumi e identificare gli apparecchi più energivori.

3. Eliminazione dei consumi in standby

Molti dispositivi consumano energia anche quando non sono in uso. Una smart plug può spegnerli completamente, evitando sprechi inutili.

Un esempio di calcolo:

Un dispositivo in standby consuma circa 5 W .

. Se ne hai 10 sempre collegati , il consumo annuo totale sarà: 5W×10dispositivi×24ore×365giorni=438kWh5 W × 10 dispositivi × 24 ore × 365 giorni = 438 kWh 5 W × 10 d i s p os i t i v i × 24 ore × 365 g i or ni = 438 kWh

, il consumo annuo totale sarà: Se il costo dell’energia è 0,12 €/kWh, il costo annuo dello standby è circa 52€.

Attenzione, però: alcune smart plug consumano fino a 1 W anche quando “spente”. Questo va considerato nel calcolo complessivo del risparmio.

4. Programmazione intelligente per ridurre i costi

Se il tuo contratto energetico prevede fasce orarie, puoi programmare l’uso degli elettrodomestici più energivori nei momenti di tariffa più conveniente.

Esempio di differenza tra fasce di prezzo:

F1 (ore di punta) : 59,41 €/anno

: 59,41 €/anno F2 (fascia intermedia) : 60,78 €/anno

: 60,78 €/anno F3 (fascia economica): 50,53 €/anno

Se programmi gli elettrodomestici nelle ore più convenienti, puoi risparmiare fino a 10€ all’anno per ogni dispositivo. Con più dispositivi, il risparmio totale potrebbe superare i 30-50€ annui.

Sicurezza domestica con le smart plug

1. Prevenzione di incidenti

Se dimentichi un elettrodomestico acceso, puoi spegnerlo da remoto ed evitare rischi di incendio o surriscaldamento.

2. Protezione da sovraccarico

Alcuni modelli avanzati interrompono l’alimentazione in caso di sovraccarico, proteggendo gli apparecchi e l’impianto elettrico. Tuttavia, le smart plug economiche non offrono questa funzione.

3. Notifiche sui consumi

Alcune prese smart segnalano anomalie nei consumi o interruzioni di corrente, permettendoti di intervenire subito.

Come scegliere la smart plug giusta?

Prima di acquistare una smart plug, considera:

Compatibilità con assistenti vocali (Alexa, Google Assistant, HomeKit).

(Alexa, Google Assistant, HomeKit). Metodo di controllo (Wi-Fi o protocolli come Zigbee/Z-Wave).

(Wi-Fi o protocolli come Zigbee/Z-Wave). Monitoraggio dei consumi (presente nei modelli più avanzati).

Fasce di prezzo

Fascia di prezzo Funzionalità principali Entry level (15-20€) Controllo remoto tramite app, funzioni base. Fascia media (30-50€) Compatibilità con assistenti vocali, gestione dei consumi, notifiche. Fascia alta (50€+) Standard avanzati (Zigbee/Z-Wave), monitoraggio preciso, protezione da sovraccarico.

Le smart plug più economiche sono adatte per gestire dispositivi singoli, mentre quelle avanzate sono ideali per un ecosistema domotico completo.

Vale la pena investire in smart plug?

Sì, se vuoi migliorare la gestione energetica della casa .

. No, se cerchi un risparmio drastico sulle bollette (per quello servono elettrodomestici più efficienti o impianti fotovoltaici).

Le prese smart sono economiche, facili da installare e possono ripagarsi da sole nel giro di un anno se usate correttamente. Oltre al risparmio energetico, migliorano la sicurezza e l’automazione della casa, rendendola più efficiente e smart.

Se vuoi iniziare a ridurre i consumi senza stravolgere le tue abitudini, le smart plug sono un’ottima scelta.