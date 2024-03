Come MAKITA ma a soli 49€: la Mini Motosega PERFETTA!

Fan del giardinaggio? Allora l’offerta che ti stiamo per proporre fa proprio al caso tuo. Grazie al codice “MARZO24“, potrai pagare la mini motosega da ben 1000W solamente 49,41€ anziché il prezzo di listino di 57,90€. Scopriamo tutte le sue caratteristiche migliori.

Tutte le caratteristiche delle mini motosega

Dietro il suo design compatto si cela un potente motore brushless da 1000W, garanzia di tagli precisi e efficaci. Con una batteria al litio che offre una lunga autonomia e un peso ridotto, non avrai più limiti nei tuoi lavori. La barra da 6 pollici si adatta a rami di ogni dimensione, mentre la catena a 36 maglie assicura tagli rapidi e precisi.

Il doppio pulsante con protezione garantisce un utilizzo sicuro, evitando che si avvii improvvisamente. La sua impugnatura ergonomica ti offre una presa comoda e antiscivolo per lavorare senza sforzo. La barra manuale, fornita di chiave, assicura la massima sicurezza durante il trasporto, mentre la valigetta inclusa rende il tutto comodo e pratico.

Le due batterie al litio garantiscono un’autonomia di lavoro prolungata. In confezione troverai anche le tre catene da 6 pollici che ti assicurano di avere sempre una riserva a disposizione. Le due barre di ricambio ti permettono di non interrompere il lavoro in caso di necessità. Aggiungi a tutto ciò la boccetta per l’olio, il cacciavite per la manutenzione e il caricabatterie con presa italiana, e sarai pronto per affrontare qualsiasi sfida nel tuo giardino!

Questo strumento innovativo mantiene la tua catena costantemente lubrificata, garantendo tagli fluidi e duraturi. La flessibilità è al centro del suo design, poiché può essere utilizzato sia con che senza olio, offrendoti un controllo totale sulle tue operazioni di potatura.

Eleva la tua esperienza di giardinaggio a nuovi livelli con la mini motosega a soli 49,41€, ma non dimenticare di inserire il codice “MARZO24“!