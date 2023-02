Come mantenere il tuo PC sempre in forma e performante?

Non importa quanta di quanta RAM sia dotato o il numero di core del processore: un PC Windows, con il tempo, è destinato a un declino delle prestazioni.

Il motivo non è legato all’hardware ma ai tanti file-spazzatura che, gradualmente, vanno a rendere più pesante il sistema operativo. In questo senso, per evitare rallentamenti eccessivi, è possibile agire in diversi modi.

Si può agire in maniera drastica, con un format della macchina. Questa operazione però, necessita il ripristino di tutti i precedenti software presenti, con una perdita di tempo consistente.

In seconda battuta, è possibile agire manualmente. Cancellare, uno per uno, i file temporanei e altri scarti, è però se possibile ancora più macchinoso e lento rispetto al suddetto format.

PC sempre in forma e performante? Ecco la soluzione ideale

Perché non sfruttare dunque dei software appositi per mantenere il PC sempre in forma? IObit è un’azienda che opera da ben 17 anni in questo settore, offrendo prodotti specifici.

Tra i software in questione possiamo citare IObit IObit Uninstaller 12 PRO, una soluzione specifica per quanto riguarda la disinstallazione approfondita dei software. Con il suo utilizzo è possibile effettuare una pulizia accurata del PC quando si disinstalla qualunque tipo di programma.

Driver Booster 10 PRO, dal canto suo, è la soluzione ideale per mantenere sempre aggiornati i driver del computer. Ciò è importante non solo per la velocità della macchina, ma anche per evitare problemi tecnici.

Infine merita una citazione anche Advanced SystemCare 16 PRO. Stiamo parlando di una suite in grado di agire non solo lato performance, ma anche di limitare problemi riguardanti malware e altri pericoli del Web.

Perché è il momento giusto per scegliere un prodotto IObit?

Proprio in concomitanza con i 17 anni di attività, l’azienda ha deciso di proporre tutti i suddetti software con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Di fatto, si tratta del momento ideale per effettuare questo tipo di acquisto e spingere al massimo il proprio computer.

