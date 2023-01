Come nascondere l'indirizzo IP della connessione: ecco l'app da usare

Uno degli aspetti centrali per massimizzare la privacy della propria connessione è legato alla possibilità di nascondere l’indirizzo IP. In questo modo è possibile accedere ad Internet in modo più sicuro ed anonimo, evitando il tracciamento dei dati che diventa sempre frequente da parte dei vari provider di servizi web.

La soluzione giusta per nascondere l’indirizzo IP del PC o di un iPhone o ancora di uno smartphone Android è rappresentata dalla possibilità di affidarsi ad una VPN. Con un’app di questo tipo è possibile nascondere il proprio IP in modo molto semplice, sfruttando la crittografia e un network di server distribuiti a livello internazionale.

Grazie all’offerta in corso, AtlasVPN è la scelta giusta per nascondere l’indirizzo IP del proprio dispositivo. Attualmente, infatti, la VPN presenta un costo di appena 1,81 euro al mese andando ad attivare il piano biennale, per una spesa complessiva di 43 euro e uno sconto dell’81% rispetto al piano mensile. L’offerta è disponibile dal link seguente:

Come nascondere l’indirizzo IP con AtlasVPN

AtlasVPN è la scelta giusta per navigare in sicurezza e nel rispetto della propria privacy. L’applicazione, disponibile sia su PC Windows che su macOS oltre che su Android ed iPhone, può contare sulla crittografia AES a 256 bit per proteggere i dati della connessione e renderli indecifrabili a qualsiasi servizio che tenti di tracciare l’attività online dell’utente. L’app adotta una politica no log e non tiene traccia dell’attività dell’utente.

Da notare, inoltre, che AtlasVPN può contare su di un network di centinaia di siti web sparsi in tutto il mondo, permettendo così di aggirare qualsiasi limite geografico applicato dai provider di servizi web (come le piattaforme di streaming). La connessione tramite la VPN è senza limiti di tempo e di traffico dati oltre che senza limiti di banda.

È possibile attivare AtlasVPN grazie alla nuova offerta lanciata in questo momento che prevede uno sconto dell’81% sul piano biennale della VPN con una spesa di 1,81 euro al mese. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.