Come Norton 360 Deluxe salvaguarda i tuoi dispositivi a costi convenienti

Il tema della sicurezza online riveste un’importanza cruciale nella società dei nostri giorni. Ormai viviamo connessi 24 ore su 24, sette giorni su sette, nella maggior parte dei casi ignari dei pericoli della rete. Rischi che purtroppo esistono, con le minacce informatiche che anno dopo anno diventano sempre più sofisticate per ingannare il più alto numero di persone.

Di fronte a tutto questo, urge quindi un rimedio potente e affidabile, in grado di restituire una maggiore tranquillità quando si è connessi online. Una soluzione come Norton 360 Deluxe, il piano all-in-one per la sicurezza online di Norton, azienda statunitense leader nel campo della sicurezza informatica.

Le funzionalità di Norton 360 Deluxe per salvaguardare i propri dispositivi

Il primo servizio del piano Deluxe di Norton 360 è la protezione dei dispositivi dalle minacce informatiche, sia quelle già esistenti che le nuove. L’ottimo antivirus di Norton riesce a difendere PC, Mac, smartphone e tablet dagli attacchi più pericolosi, salvaguardando così le informazioni riservate e i dati finanziari quando si è connessi a Internet.

Un’altra funzionalità fondamentale è Secure VPN. Si tratta del servizio che consente di navigare in completo anonimato e in piena sicurezza tramite una rete virtuale privata. La VPN premium di Norton aggiunge inoltre la crittografia avanzata, con l’obiettivo di conservare al sicuro i dati più importanti come password ed estremi dei conti correnti.

Sempre sul fronte della sicurezza online, l’account Deluxe include un robusto password manager, strumento capace di generare, conservare e gestire le password in modo più semplice e sicuro. Grazie al password manager offerto da Norton, è possibile mantenere in un luogo protetto anche tutte le proprie crdenziali online e i dati delle carte di pagamento.

Un analogo servizio altrettanto importante è il monitoraggio del Dark Web, la parte più oscura di Internet. L’avanzato tool di Norton invia una notifica immediata qualora le proprie informazioni personali vengano rilevate durante una fuga di dati, dando utili consigli su come agire per evitare conseguenze peggiori.

Tra gli altri servizi inclusi nel piano Norton 360 si annoverano:

Backup del PC nel cloud : gli utenti che attivano il profilo Deluxe hanno a disposizione uno spazio cloud di 50 GB dove poter salvare file e documenti del proprio PC come misura preventiva contro un’eventuale perdita di dati;

: gli utenti che attivano il profilo Deluxe hanno a disposizione uno spazio cloud di 50 GB dove poter salvare file e documenti del proprio PC come misura preventiva contro un’eventuale perdita di dati; SafeCam per PC : un servizio che avvisa gli utenti dei tentativi di accesso alla webcam, andando a bloccare gli accessi non autorizzati;

: un servizio che avvisa gli utenti dei tentativi di accesso alla webcam, andando a bloccare gli accessi non autorizzati; Protezione minori: un tool in grado di offrire una gestione sicura delle attività online dei propri figli.

Offerta Norton 360 Deluxe: 1 anno a 34,99 euro

Il primo anno di Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99 euro, grazie al 66% di sconto sul prezzo di rinnovo di 104,99 euro. L’abbonamento include una protezione fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet, più la garanzia soddisfatti o rimborsati: nel caso non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni.

Ancora più conveniente il piano di 2 anni, in offerta a 79,99 euro invece di 209,99 euro, per effetto del 61% di sconto. Anche in questo caso vale la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni e la protezione fino a 5 dispositivi a scelta tra PC, Mac, smartphone o tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.