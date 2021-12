Come ottenere 3 anni di CyberGhost VPN all'84% di sconto

Per tutti è arrivato quel periodo dell'anno in cui lo shopping online si fa più intenso e di conseguenza anche la navigazione su siti meno noti e popolari. Per questo motivo, potrebbe risultare necessario utilizzare una VPN, così da risultare anonimi, proteggere la propria privacy e anche i dati bancari utilizzati per eventuali pagamenti. Fortunatamente arriva in soccorso CyberGhost, che approfitta proprio della stagione natalizia per regalare a chiunque un'incredibile sconto dell'84% sull'abbonamento triennale. Ciò significa che con soli 1,89 euro al mese per tre anni si potranno sfruttare tutte le opzioni messe a ispezione dal suddetto servizio. Scopriamo quindi quali sono.

L'offerta natalizia di CyberGhost VPN

Arriviamo subito al dunque. Una buona VPN deve occuparsi di tre grossi aspetti: offrire anonimato durante la navigazione, consentirà download sicuri e veloci e anche permettere di navigare su tutti quei siti inaccessibili dal proprio Paese (con particolare attenzione sui servizi di streaming). Ovviamente CyberGhost consentirà di fare tutto questo nella maniera più semplice e rapida. In più, grazie al suddetto prezzo in sconto dell'84% sull'abbonamento triennale più tre mese gratuiti, davvero chiunque potrà provare concretamente la piattaforma.

Tra le sue caratteristiche più interessanti troviamo: più di 7000 server in tutto il mondo, assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, crittografia AES a 256GB, protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, massima velocità VPN possibile e fino a 7 dispositivi protetti in contemporanea.

CyberGhost VPN dispone infatti di applicazioni compatibili con qualsiasi dispositivo, computer o mobile, Windows o macOS, Android o iOS. In questo modo, la navigazione risulterà completamente protetta in qualsiasi istante. In più, l'app risulterà semplicissima da utilizzare, in quanto, per attivare la VPN, non servirà altro che cliccare sul bottone al centro del programma.

Non mancheranno poi tutti i tab dedicati alla scelta del server da utilizzare e anche altri due in cui verranno automaticamente segnalati i server migliori da utilizzare durante il download di determinati contenuti, oppure quelli perfetti per riprodurre qualsiasi contenuto in streaming. Ricordiamo infatti che una VPN viene anche molto spesso utilizzata per guardare i film e le serie TV disponibili al di fuori dell'Italia, oppure anche quelli italiani quando si è all'estero.