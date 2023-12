Come ottenere Antivirus, VPN e Ad-Blocker a meno di 3€

Perché dover pagare singolarmente un Antivirus, una VPN e un Ad-Blocker quando oggi, in un’unica soluzione a meno di 3 euro al mese, hai tutti e tre? Attiva NordVPN a soli 2,99 euro al mese. Grazie all’Offerta di Natale Esclusiva ottieni un sistema di sicurezza e ottimizzazione perfetto per tutti i tuoi dispositivi. Infatti, la sua app multidispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi, anche Smart TV e Router. Non perdere altro tempo, la tua privacy è in pericolo!

La potenza di NordVPN è che hai 3 funzionalità in un’unica soluzione semplice e intuitiva. Infatti, grazie al suo Antivirus integrato sei al sicuro da hacker, malware, trojan e cybercriminali. Inoltre, il suo potente Anti-Tracker blocca il monitoraggio dei tuoi dati quando sei online. Questo avviene tramite aziende importanti, che vogliono profilarti a livello commerciale, e criminali del web, che vogliono truffarti.

Antivirus, VPN e Ad-Blocker: tutto incluso con NordVPN

Attiva NordVPN a soli 2,99 euro e hai Antivirus, VPN e Ad-Blocker. Questa soluzione integra una potente VPN con oltre 5900 server a disposizione posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Questi forniscono una connessione dati anonima con Crittografia AES 256 Bit. Inoltre, ottimizzano velocità e stabilità grazie alla loro larghezza di banda illimitata.

Inoltre, fornendoti Indirizzo IP e Posizione Virtuale differenti da quelli reali, mantengono anche la tua privacy. Addirittura, solo con NordVPN, puoi farti assegnare un Indirizzo IP dedicato e italiano. Questo eviterà ai tuoi dispositivi di finire in blocklist. Insomma, una comodità non indifferente anche per mantenere attiva la VPN quando consulti il tuo conto online tramite Home Banking.

Infine, incluso nell’app, trovi anche un efficiente Ad-Blocker. Questo nasconde sapientemente annunci pubblicitari, banner e pop-up. Gli annunci pubblicitari rallentano la tua navigazione online e creano confusione. Eliminandoli velocizzi il caricamento delle pagine web. I banner possono nascondere brutte sorprese, soprattutto quelli che compaiono all’improvviso e ti trovi a cliccarci sopra senza accorgertene. I pop-up possono compromettere la tua privacy se non sai cosa selezionare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.