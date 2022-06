Come ottimizzare un sito Wordpress: corso SEO completo

Hai un sito web o un blog realizzato con WordPress e vorresti migliorare il tuo posizionamento in rete? Ti consigliamo allora un ottimo corso guidato dai professionisti Matteo e Alberto Olla, che ti guideranno attraverso i segreti de SEO – dal backlink a CTR, autorità e keyword. Il corso, aggiornato a febbraio 2022 e completamente in italiano, è in offerta sulla piattaforma Udemy al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 109,99: un ottimo affare.

In questo corso, come si legge nella descrizione ufficiale, non imparerai a fare SEO da un consulente, ma da due persone pratiche del settore. Poca teoria, tantissima pratica organizzata in 225 lezioni dalla durata complessiva di 20 ore e 19 minuti. Questo corso è pensato per professionisti, blogger, imprenditori e webmaster che vogliono ottenere la giusta visibilità su Google e su tutti gli altri motori di ricerca.

Unico requisito? Avere già un proprio sito (o comunque un progetto) e avere qualche importo economico da investire per la creazione di contenuti o l’acquisto di strumenti. Il corso offre videolezioni on-demand e ad accesso illimitato da dispositivo mobile e TV. Ciò significa che potrai vedere (e rivedere) una lezione quante volte vorrai, anche in futuro, e seguire gli insegnamenti seguendo il tuo ritmo. Non si tratta, quindi, di un corso impegnativo e – anzi – può essere integrato senza problemi nella tua routine quotidiana. Una volta terminato, riceverai un certificato di completamento.

“Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress” è uno dei bestseller Udemy: approfitta della promozione a tempo limitato e ottieni il corso al prezzo speciale di 19,99 euro anziché 109,99, pari all’82% di sconto.

