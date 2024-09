Come programmare l'invio dei messaggi su iOS 18

Può capitare di voler mandare un messaggio di auguri a mezzanotte precisa. O ancora, di pensarci la sera prima per poi dimenticarsene il giorno stesso. Ebbene, dopo l’app Mail, anche l’app Messaggi su iOS 18 permetterà di programmare i messaggi in anticipo. E la novità è che il destinatario potrà ricevere il messaggio anche senza aver scaricato l’ultimo aggiornamento.

Programmare l’invio di messaggi in anticipo su iOS 18

Questa funzione risolve dunque un problema frequente, consentendo agli utenti iOS di pianificare messaggi per occasioni speciali, ed evitare così spiacevoli dimenticanze.

1. Andare alla pianificazione dei messaggi

Premere il pulsante “+” a sinistra del campo del messaggio. Non è necessario aver preparato il messaggio.

Toccare “Altro” per visualizzare altre opzioni.

Selezionare “Invia più tardi”.

Nota: se l’ordine delle opzioni non è di proprio gradimento, è sempre possibile trascinarle e spostarle.

2. Impostare un giorno e un’ora per l’invio

Dalla tastiera, selezionare il banner sopra il campo del messaggio per visualizzare la ruota di selezione.

Scorrere la rotellina e scegliere la data, l’ora e i minuti in cui si desidera inviare il messaggio.

3. Programmare il messaggio

Se non lo si è ancora fatto, scrivere il messaggio. È possibile aggiungere foto o altri elementi.

Premere la freccia verso l’alto a destra del messaggio per programmarne l’invio.

Attenzione a non dimenticare di chiudere il banner per inviare immediatamente il messaggio successivo. Altrimenti, anche questo verrà programmato.

Modifica dell’ora e del contenuto di un messaggio programmato con iOS 18

Finché la data e l’ora impostate per l’invio successivo del messaggio non sono arrivate, è possibile modificarne l’ora e il contenuto a piacimento.

Una volta ricevuto il messaggio, per modificarne il contenuto e annullarlo valgono le solite regole. Da iOS 16, iPadOS 16.1 e macOS Ventura 13, i messaggi possono essere modificati al massimo 5 volte entro 15 minuti dall’invio. Il messaggio può essere annullato fino a 2 minuti dopo il suo invio, all’ora programmata.

1. Modificare il contenuto

Premere a lungo il messaggio.

Selezionare “Modifica”.

Modificare il testo.

Confermare con il segno di spunta bianco sul cerchio blu a destra.

2. Modificare l’ora del messaggio programmato per un secondo momento

Premere “Modifica”, sopra il messaggio da inviare più tardi, accanto all’ora prevista.

Per inviarlo immediatamente, toccare “Invia messaggio”.

Per modificare la data e l’ora, selezionare “Modifica orario”.

Impostare una nuova ora.

Toccare un altro punto per confermare la modifica.

A differenza dell’app Mail di Apple, dove i messaggi email vengono salvati localmente sul dispositivo e quindi è necessario che l’app sia aperta e connessa a internet affinché vengano effettivamente inviati, con la nuova funzione di Messaggi su iOS 18 l’invio programmato è garantito anche ad iPhone spento o in modalità aereo.

C’è però un limite: al momento tale funzionalità copre unicamente gli iMessage e non gli SMS classici. Quindi è possibile pianificare messaggi verso altri utenti iOS dotati di iMessage, mentre non si può ancora fare con normali SMS indirizzati a smartphone Android o altre piattaforme. In tal caso, il messaggio verrebbe inviato come SMS standard non appena l’iPhone del mittente si connette a Internet.