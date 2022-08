Come realizzare una campagna Facebook efficace

Facebook non è soltanto il social network più famoso al mondo, ma è anche quello più utilizzato dalle aziende per sponsorizzare tramite campagne marketing i propri prodotti e servizi. Il vantaggio dell’advertising sul social blu di Meta è presto detto: il suo vasto bacino di utenza, unito ad alcuni dati che Facebook è in grado di raccogliere (come posizione, dati anagrafici, interessi) permette di targetizzare meglio il potenziale cliente dando vita a campagne ad hoc e personalizzate efficaci. Avviare una campagna marketing su Facebook non è complicato, ma affinché vada a buon fine è necessario pianificare e ponderare alcuni elementi in anticipo.

Come creare una campagna Facebook

Se è vero che chiunque può sponsorizzare i propri prodotti sul social blu, è anche vero che non il successo non è assicurato. Per questo motivo è importante effettuare una ricerca preliminare che includa uno studio approfondito non soltanto del prodotto o del servizio, ma anche del target di riferimento e della concorrenza. È importante – soprattutto per le piccole attività – stabilire un budget da investire nella sponsorizzazione, nonché studiare ad hoc post e messaggi che possano incontrare il favore e attirare l’attenzione del pubblico di riferimento.

Per creare un’inserzione, basta accedere a Gestione inserzioni e selezionare “Crea”. Se è la prima volta dovrai creare una campagna e un gruppo di inserzioni completi, altrimenti potrai scegliere tra quelle già esistenti che fanno al caso tuo. Prima di iniziare è importante determinare quali sono gli obiettivi del tuo business e procedere in quella direzione: vuoi promuovere a livello locale? Vuoi ottenere più likes oppure far sì che gli utenti visitino il tuo sito web? Dopodiché sarà il turno dell’inserzione vera e propria, il contenuto che gli utenti visualizzeranno sulle proprie bacheche.

Dopo aver definito il pubblico di riferimento e il budget, è il momento di promuovere la tua attività: in pochi minuti la tua inserzione sarà online e pronta a presentarsi a potenziali clienti. Ti piacerebbe approfondire l’argomento e – magari – estenderlo anche a Instagram e Google? Allora ti consigliamo l’ottimo videocorso “Google Ads e Facebook Ads da zero”, a cura dei consulenti di marketing digitale Arantxa e Guille.

In venticinque lezioni (on-demand e ad accesso illimitato), i due esperti ti insegneranno come creare campagne di digital marketing su Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads – considerate tra le piattaforme più importanti del settore. Passo dopo passo acquisirai le conoscenze necessarie per creare campagne in modo pratico e trarne il massimo vantaggio. Grazie ai saldi Domestika, il corso ( disponibile a questo link) è attualmente in offerta a soli 9,90 euro anziché 59,90, uno sconto pari a ben l’83% rispetto al prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.