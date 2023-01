Come recuperare fino al 50% delle spese con il cashback

Il costo della vita è nettamente aumentato: beni e servizi hanno subito un’impennata di prezzi che costerà caro a milioni di italiani. Risparmiare dove si può diventa così fondamentale: un metodo efficace per risparmiare affrontando le spese di tutti i giorni è quello del cashback. Di cosa si tratta? Il cashback è un servizio che, all’acquisto di determinati prodotti o beni, “restituisce” una percentuale di spesa che – seppur piccola – può sempre fare comodo.

Sono diverse le piattaforme che offrono un servizio cashback. C’è Hype, ad esempio, che lo integra gratuitamente per tutti i suoi clienti. Poi c’è Woolsocks, una tra le più “ricche” in termini di offerte, che raccoglie oltre 35 mila negozi partner e permette di recuperare fino al 50% dei soldi spesi grazie alle sue percentuali vantaggiose. Ma come funziona? Scopriamo tutti i dettagli della piattaforma.

Come ricevere denaro con i tuoi acquisti

Woolsocks è una piattaforma specializzata in promozioni e cashback ed è – nel suo settore – una di quelle che offre tra i più ampi ventagli di occasioni grazie a oltre 35 mila negozi partner e una vasta gamma di premi cashback senza commissioni. Una delle funzionalità più interessanti e che contraddistingue Woolsocks dalla concorrenza sono le ricompense automatiche: il sistema, infatti, è in grado di rilevare automaticamente gli acquisti e invierà il cashback in base alle transazioni eseguite.

Inoltre – e anche questa è un’opzione aggiuntiva molto comoda – con Woolsocks è possibile attivare il cashback istantaneo: l’utente non deve più attendere la conferma del negozio partner (che, in alcuni casi, può estendersi per settimane), ma una volta effettuato l’acquisto riceverà immediatamente il premio senza aspettare ulteriormente. In più, su alcuni marchi specifici, viene applicata una ricompensa aggiuntiva fino al 4%.

Oltre alla sezione interamente dedicata al cashback, Woolsocks si presenta come un’applicazione per la gestione e ottimizzazione delle finanze offrendo ai suoi utenti alcune funzionalità aggiuntive. Ad esempio, è possibile collegare i propri conti correnti senza costi aggiuntivi, così da monitorarli contemporaneamente all’interno di una unica applicazione. La piattaforma è anche in grado di individuare gli abbonamenti indesiderati o dimenticati e permette di cancellarli con un solo clic.

Iniziare a utilizzare Woolsocks è semplicissimo. Tutto ciò che dovrai fare è installare l’applicazione – puoi farlo direttamente da questo link – e registrarsi per iniziare subito a risparmiare e ricevere indietro fino al 50% dei soldi spesi in uno dei 35 mila negozi partner presenti nella piattaforma.

