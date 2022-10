Gli attacchi informatici sono ormai abitué nel mondo di Internet. Uno in particolare è molto pericoloso: il ransomware, un particolare tipo di malware che impedisce o limita l’accesso al dispositivo infettato finché non verrà pagato un riscatto. Ma come rimuovere il ransomware?

Innanzitutto, è importante specificare che un ransomware altro non è che un file o porzione di codice a esso associata che, anche se in apparenza innocuo, si attiva nel momento in cui si infiltra nel sistema da infettare.

Di solito gli utenti lo scaricano senza rendersene conto, ma a volte sono gli stessi hacker che, sfruttando la vulnerabilità della rete, lo installano nel dispositivo.

Il blocco del sistema o la sua limitazione avviene nel momento in cui il ransomware esegue uno script.

Come rimuovere il ransomware

Per rimuovere il ransomware, la soluzione più semplice in apparenza è pagare il riscatto. Chi lo dice però che gli autori del ricatto, alla fine, forniscono la chiave per lo sblocco del sistema operativo o per decriptare i file?

Siccome i ransomware fanno il loro lavoro lentamente, diventa fondamentale agire con prontezza per recuperare i dati in parte o totalmente.

È necessario eseguire subito una scansione del sistema con un programma anti-malware per individuare ed eliminare i ransomware presenti nel dispositivo.

Nel caso in cui alcuni file fossero già stati criptati, ci sono degli appositi programmi che permettono di recuperarli.

