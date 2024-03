Come rivedere la quarta puntata di Pechino Express in streaming

Ieri sera, giovedì 28 marzo, è andata in onda la quarta puntata di Pechino Express, l’adventure-game di Sky giunto alla sua undicesima stagione. Puoi rivederla in streaming su NOW attivando il pass Entertainment, in offerta a 6,99 euro al mese per dodici mesi invece di 8,99 euro.

Il pass Entertainment di NOW consente di avere accesso illimitato al pacchetto Sky TV, con tutti gli show di Sky in aggiunta alle migliori serie italiane e internazionali.

Pechino Express, quarta puntata: come rivederla in streaming

Per rivedere la quarta puntata di Pechino Express in streaming occorre attivare il pass Entertainment di NOW. La sottoscrizione del pass ti permetterà di vedere non solo l’ultima puntata, ma anche tutte le altre stagioni dell’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca più il finale di questa edizione.

Entrando più nello specifico, la replica della puntata di ieri di Pechino Express è disponibile on demand nella sezione dedicata al programma oppure attraverso la regolare programmazione di Sky Uno.

Di seguito ti lasciamo gli orari delle varie repliche della settimana:

venerdì 29 marzo: ore 12:55 (Sky Uno)

venerdì 29 marzo: ore 18:55 (Sky Uno)

venerdì 29 marzo: ore 23:10 (Sky Uno)

sabato 30 marzo: ore 7:40 (Sky Uno)

sabato 30 marzo: ore 12:15 (Sky Uno)

sabato 30 marzo: ore 16:30 (Sky Uno)

sabato 30 marzo: ore 21:15 (Sky Uno)

sabato 30 marzo: ore 23:30 (Sky Uno)

domenica 31 marzo: ore 9:30 (Sky Uno)

domenica 31 marzo: ore 14:20 (Sky Uno)

domenica 31 marzo: 19:00 (Sky Uno)

domenica 31 marzo: ore 23:35 (Sky Uno)

Puoi attivare il pass Entertainment di NOW in promo a 6,99 euro al mese invece di 8,99 euro tramite questa pagina. Il tempo di permanenza minimo richiesto è pari a dodici mesi.