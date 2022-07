Come salvare in automatico foto e video di Facebook

Facebook, nel bene o nel male, è una sorta di scrigno dei ricordi: post, fotografie, video che hanno documentato la nostra vita online nel corso degli anni. Che tu senta il bisogno di staccartene cancellando il profilo o semplicemente preferisci conservare queste memorie sul tuo PC, tutto ciò che dovrai fare è effettuare un backup. Ecco quindi due metodi per scaricare facilmente foto e video da Facebook.

Utilizza il tool ufficiale

Per trasferire foto e video da Facebook puoi utilizzare il tool ufficiale messo a disposizione dal social blu. Ti basterà selezionare il tuo profilo, cliccare su “Impostazioni”, poi “Privacy” e infine “Le tue informazioni su Facebook”. Nella scheda che si aprirà, cerca “Trasferisci una copia delle tue informazioni”. In questa schermata potrai selezionare una destinazione dove trasferire i dati del tuo profilo: tra i più noti ci sono Google Foto, Google Docs (per i post e le note), Dropbox e Photobucket.

Una volta completato il trasferimento, troverai tutto nei tuoi account dei rispettivi servizi, con la data originale di caricamento su Facebook. Tuttavia questo metodo si limita a salvare solamente i post, le foto e i video aggiunti al tuo profilo fino a quel momento e non quelli futuri, costringendoti a ripetere l’operazione a cadenza regolare. Se invece cerchi un servizio automatico, passa al prossimo metodo.

pCloud per il salvataggio automatico

Tra i migliori servizi di archiviazione cloud c’è pCloud, che tra le sue funzionalità offre anche la possibilità di effettuare un backup di tutte le fotografie e video da Facebook. Si tratta di un’operazione semplicissima: basterà accedere al proprio account o crearne uno (gratuito o a pagamento) e nella bacheca personale selezionare la voce “Backup” e poi “Third-party”. Tra i vari servizi (come Google Drive, Google Photos e Dropbox) troviamo anche Facebook. Dopo aver cliccato sullo switch di attivazione, si aprirà una finestra in cui verrà chiesto di confermare il collegamento tra i due account.

Una volta confermato, è tutto pronto: pCloud inizierà ad effettuare il salvataggio dei file, che troveremo poi in una cartella nella home, anche in questo caso con la data originale. Tutti i dati (protetti da crittografia 256-bit AES) sono sincronizzati automaticamente tra i dispositivi connessi all’account e potrai – ad esempio – visualizzarli istantaneamente sia su PC che su smartphone senza dover scaricare nulla. Inoltre, il backup verrà eseguito automaticamente ogni 7 giorni, così in caso di nuove fotografie o tag nel profilo non dovrai preoccuparti di trasferire tutto manualmente di volta in volta.

pCloud offre due tipologie di servizio: gratuito con spazio limitato, oppure piano a vita con pagamento una tantum. Cosa significa? Una volta acquistato il piano più adatto alle tue esigenze, sarà tuo per sempre e potrai farne ciò che vuoi. Anche il prezzo è piuttosto vantaggioso: il piano “Premium 500 GB” è disponibile al prezzo scontato di 175 euro, mentre il “Premium Plus 2TB” a 350 euro. A questo link puoi dare un’occhiata nel dettaglio a tutte le funzionalità di pCloud ed – eventualmente – acquistare il piano che più fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.