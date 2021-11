Scrivere su PDF: i migliori programmi e app (gratis e non)

Scrivere su PDF è una delle cose che sicuramente almeno una volta nella vita avrete tentato di fare. Quest'azione è essenziale per poter aggiungere o modificare nel testo delle annotazioni specifiche, ma spesso non si conoscono i mezzi giusti per eseguire questo procedimento oppure nel momento del bisogno non si posseggono le app capaci di raggiungere i risultati desiderati. Molti utenti disperati da questa situazione pensano subito di dover acquistare i software a pagamento o scaricare dallo store le app che comunque richiedono un costo e siamo sicuri che anche voi avete questa considerazione. Siamo lieti di dirvi che non dovete per forza utilizzare dei mezzi a pagamento, in quanto vi sono degli strumenti gratuiti capaci di soddisfare le vostre esigenze per quanto riguarda questa situazione utile e decisamente efficace in svariate occasioni.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per aiutarvi a usare i programmi migliori e le app gratuite o a pagamento in maniera facile e veloce. In particolar modo potrete capire il modo giusto di come scrivere: su PDF online, sul file, utilizzando le app migliori, mediante i software e tanto altro ancora.

Ormai sono disponibili online numerosi strumenti che non costano nulla o quasi, tra l'altro tutti sono in grado di utilizzare questi mezzi dato che possono essere impiegati sia tramite PC, smartphone e tablet. Non si tratta di una menzogna ma è tutto vero, non vi resta che mettervi comodi e iniziare quest'avventura leggendo il resto dell'articolo, dove vi mostreremo per filo e per segno quali sono le soluzioni più efficaci per scrivere su PDF senza ostacoli e difficoltà.

Grazie a specifici software e app disponibili online potrete scrivere e modificare documenti in formato PDF con assoluta facilità e semplicità. Nelle righe successive conoscerete gli strumenti più efficaci a pagamento per risolvere il problema legato alla difficoltà di effettuare questo procedimento, che nei momenti di bisogno può risultare decisamente un danno in base alla situazione che si presenta.

I migliori programmi per scrivere, editare e commentare PDF

Sicuramente arrivati a questo punto sarete curiosi di scoprire quali sono i mezzi più utilizzati per scrivere, editare e commentare PDF senza ostacoli. Tra i migliori programmi per eseguire con serenità queste azioni vi sono:

Adobe Acrobat Pro DC

Tra i migliori programmi per scrivere qualsiasi cosa su un documento PDF spicca Adobe Acrobat Pro DC. Si tratta nello specifico del software leader per la gestione di documenti in formato digitale sicuri e per la realizzazione di differenti tipi di contenuti. Questo mezzo professionale offre la possibilità di scrivere, modificare e aggiungere le annotazioni che si desiderano effettuare in modo facile, le prestazioni che consente di fare sono decisamente avanzate a differenza di altri software disponibili, in quanto sotto il punto di vista della validità e dell'efficienza per quanto riguarda le sue funzionalità è considerato uno dei più potenti. Adobe Acrobat Pro DC consente di agevolarvi sotto il profilo della gestione e organizzazione lavorativa in numerosi procedimenti, facilitandovi i compiti.

I documenti PDF rappresentano il formato più sicuro in assoluto, in quanto quest'ultimo riesce a preservare la formattazione originale in maniera ottimale a prescindere dal sistema e dalla piattaforma con cui viene visualizzato.

Sicuramente almeno un giorno della vostra vita vi sarà capitata quella situazione di dover modificare questo file per necessità oppure di trovare un PDF da riutilizzare. In quest'ultimo caso se utilizzerete Adobe Acrobat Pro DC non dovrete preoccuparvi di riscrivere da capo l'intero testo, in quanto il software farà tutto in maniera automatica trasformando il PDF in un documento da modificare direttamente senza effettuare così un lavoro complesso, vi aiuterà quindi a risolvere tutti i vostri problemi nel giro di poco tempo.

Grazie alle sue funzionalità potrete modificare non soltanto il testo ma anche le immagini, tutto questo potrete eseguirlo direttamente usando il programma. I riproduttori dei caratteri personalizzati coincidono al testo del documento e i componenti possono essere tranquillamenti cambiati ed editati semplicemente trascinandoli nel punto in cui desiderate collocarli.

Inoltre, come abbiamo già anticipato le funzionalità di Adobe Acrobat Pro DC non finiscono qui, in quanto permette di trasformare un documento cartaceo in formato digitale oltre a quelli di Microsoft Word così da aiutarvi a rendere la vostra organizzazione migliore e più organizzata, questi ultimi saranno trasformati in creativi utilizzando la modalità creatore di moduli PDF.

Inoltre, questo strumento potente offre anche la possibilità di effettuare lo scanner di documenti PDF direttamente dal tuo smartphone così da poterli inviare, ricevere e modificare nel software, tutto questo è possibile grazie alla funzionalità Adobe Scan.

Per di più usando questo software altamente professionale vi è l'opportunità di rimuovere le firme cartacee e monitorare e gestire con assoluta sicurezza l'accesso ai documenti PDF condivisi. Sul sito ufficiale avrete questa versione.

>> Vai al sito di Adobe Acrobat Pro DC

Wondershare PDF Editor

Tra i programmi considerati utili per modificare i file PDF è impossibile non citare Wondershare PDF Editor. Attraverso questo strumento avrete modo di modificare e convertire questo formato con facilità in qualsiasi momento. Per via delle funzionalità con cui è strutturato il software avete l'occasione di cambiare velocemente il testo, le firme, le grafiche e tutto ciò che è presente all'interno del documento PDF. L'interfaccia di Wondershare PDF Editor è decisamente leggera e di facile comprensione, infatti è considerata user friendly. Utilizzando questo programma non dovrete più preoccuparvi di niente, potrete cancellare, modificare, creare qualsiasi annotazione o sostituzione all'interno del file su cui volete apportare le modifiche.

Questa è una soluzione a pagamento, è importante però tenere presente che vi aiuterà in qualsiasi momento senza lasciarvi mai in situazioni poco piacevoli sia a livello personale sia lavorativo. Facile da usare, potete provarlo iscrivendovi facilmente.

>> Vai alle offerte di Wondershare PDF Editor

Ashampoo® PDF Pro 2

Tanti sono i prodotti che permettono d scrivere su un documento PDF, tra i migliori software risulta eccezionale anche Ashampoo PDF Pro 2 Si tratta nello specifico dell'editor di testo più usato dagli utenti dato che è di tipo universale, in quanto è considerato uno degli strumenti più efficaci e validi capaci di creare, cambiare e convertire qualunque documento in formato PDF. Grazie a questo programma avrete modo di realizzare documenti di misure precise e perfette che renderanno il documento altamente leggibile e di facile comprensione.

I file PDF usando Ashampoo® PDF Pro 2 adesso possono essere trasformati esattamente come è possibile fare con i documenti del pacchetto Office, in particolar modo di Word.

Per cominciare a trasformare i pdf non resta che provarlo.

>> Vai al sito di Ashampoo PDF Pro 2

Foxit Phantom PDF 8 PDF Editor

Foxit Phantom PDF è conosciuto dagli utenti come uno dei software di editing più validi presenti per creare e modificare documenti in formato PDF. Usando questo programma non dovrete più andare alla ricerca di altri per eseguire queste funzionalità, in quanto è semplice da usare. In maniera più dettagliata avrete la possibilità usando questo strumento di: creare file PDF, esportare documenti PDF direttamente in Microsoft Office, visualizzare l'anteprima e stampare successivamente il file, eseguire delle modifiche all'interno del testo, organizzare in maniera perfetta i documenti PDF, fare le scansioni di documenti cartacei, convertire i documenti PDF e tanto altro ancora.

Nitro Pro 10

Nitro Pro 10 è uno degli ultimi software rilasciati sul mercato in grado di scrivere e modificare i documenti PDF con assoluta facilità. Tra le novità questo programma permette di effettuare: la richiesta e la ricezione delle firme digitali, usare i mezzi innovativi di collaborazione online, salvare su alcune piattaforme come DropBox, Google Diver e altri provider i propri documenti così da non perderli mai.

I migliori programmi per scrivere su PDF gratis

Se siete invece alla ricerca di programmi per scrivere su PDF gratis allora dovrete scegliere tra quelli che vi stiamo per descrivere, in quanto risultano tra i più validi e funzionanti sotto questo punto di vista.

I migliori programmi per scrivere su PDF gratis vi permetteranno di ottenere i risultati desiderati attraverso l'esecuzione di semplici passaggi.

Tra i programmi gratuiti più usati dagli utenti spiccano:

AbleWord

PDF XChange Editor

PDF Escape

PDFedit

SmallPDF

AbleWord

AbleWord consente di modificare i PDF ed è un programma gratuito, i formati su cui è possibile scrivere, aggiungere o eliminare vari contenuti sono: DOCX, DOC, HTML, RTF e PDF. Una volta aperti i documenti che desiderate modificare potrete effettuare tutte le correzione he volete usando il programma come un normale editor testi oltre che a convertirli in altri tipi di formati a seconda delle vostre necessità. Il supporto alla correzione dei file PDF tuttavia risulta limitato per quanto riguarda questo formato, in particolar modo dei file di testo più semplici, ovvero quelli che contengono al loro interno anche le immagini cambiati in PDF, se si tratta di documenti trasformati da immagini, acquisizione da scanner o file che includono tabelle articolate o altri contenuti di difficile lettura, AbleWord non riuscirà a dare il massimo delle sue funzionalità in questi casi.

Questo programma è ottimale per aprire ed effettuare delle modifiche veloci anche per i file DOC e DOCX di Microsoft Office, ma nella maggior parte dei casi viene impiegato dagli utenti per modificare essenzialmente i file PDF in maniera totalmente gratuita. Questo programma esegue in modo più che sufficiente, in quanto non essendo a pagamento è considerato tra le migliori soluzioni a costo 0 per raggiungere i propri risultati. Per avere il massimo degli esiti positivi e non incontrare ostacoli è bene sapere che il corretto funzionamento di Able Word deriva in particolar modo dal PDF originale, dai contenuti che include e come è stato realizzato. Se il file presenta immagini, tabelle complesse altri elementi, sarà leggermente più difficile per il programma eseguire i cambiamenti che desiderate in modo facile e veloce.

PDF XChange Editor

Tra i programmi per editare file di testo in formato PDF spicca PDF XChange Editor, oltre che a visualizzare questi tipi di documenti è in grado anche di aiutarvi a eseguire delle correzioni senza alcun tipo di difficoltà.

Si tratta dell'editor di testo più completo e ricco di prestazioni ottimali capaci di effettuare le sostituzione che desiderate migliore al mondo. Attraverso le sue funzionalità potrete facilmente annotare, eliminare e sostituire tutto ciò che intendete correggere per quanto riguarda il formato PDF in modo decisamente rapido ed eccellente. Se avete intenzione di utilizzare questo sistema dovete sapere inoltre, che l'85% di questo programma non ha costi, mentre la restante parte necessita di una licenza per poter accedere alle funzionalità più avanzate.

Nel caso in cui non avete intenzione di spendere denaro PDF XChange Editor offre ai suoi utenti l'occasione di poter utilizzare anche dei comandi avanzati, soltanto che durante la modifica del documento appare il logo, ma potrete procedere comunque tranquillamente nella correzione del testo dato che quando dovrete stampare il file PDF non apparirà sul foglio, ma sarà visualizzato soltanto durante la procedura di sostituzione. Quindi, come potete ben capire il programma è gratuito e completo degli strumenti necessari per ottenere in breve tempo il PDF corretto e privo di errori.

PDFescape

PDFescape si afferma tra i programmi migliori gratuiti per modificare i documenti in formato PDF come una delle applicazioni più efficaci per fare questo gratuitamente. Si tratta dunque di un editor di testo PDF, è considerato eccezionale dagli utenti dato che per eseguire quest'azione non è necessario installare sul proprio PC il software ma può essere impiegato comodamente online. Esattamente è possibile creare, modificare e cancellare qualsiasi contenuto nel testo del documento PDF accedendo semplicemente dal sito web PDFescape, tutto quello che dovrete fare è semplicemente caricare i file su cui volete cambiare il testo o altri elementi direttamente prendendoli dal computer.

Per funzionare correttamente questa piattaforma usa la tecnologia Javascript che è ormai indispensabile per la maggior parte dei browser presenti in rete. Una volta raggiunto il sito di PDFescape sarà sufficiente accedere con il proprio account Google oppure creare le credenziali per accedere al servizio in maniera gratuita. Dopo aver completato la procedura di registrazione potrete caricare il documento PDF che desiderate modificare, oppure per caricarlo potrete anche fornire il link internet. Soltanto gli utenti che sceglieranno di registrarsi avranno l'occasione di salvare tutti i propri documenti PDF all'interno del profilo personale della piattaforma.

Gli unici ostacoli che potrete trovare usando quest'applicazione online è la dimensione del file che non deve essere superiore a 5MB e il numero delle pagine, in quanto è possibile caricarne fino a un massimo di 50.

Questa app è in grado di riconoscere anche i segnalibri che sono presenti nel file e contiene tutti i mezzi che offrono l'opportunità di modificare la struttura del documento PDF senza vincoli. Ovvero tramite gli strumenti forniti dal sito vi è il modo giusto per riuscire a ruotare, spostare e cancellare le pagine con assoluta facilità.

PDFedit

Tra i migliori mezzi gratuiti per scrivere su PDF è considerato ottimale anche PDFedit. Si tratta di un editor di testo gratuito per Windows, che permette di modificare questo formato attraverso le sue funzionalità che risultano decisamente facili. Tra gli strumenti migliori per eseguire le modifiche vi sono nello specifico quattro comandi PDF tra cui: aggiungi, modifica, riempi moduli, gestisci moduli e annotazioni. Questo programma gratuito vi aiuterà a sostituire qualsiasi cosa all'interno del testo PDF tra cui oggetti e testo, potrete eseguire questo procedimento in maniera completamente sicura. I sistemi operativi che supportano questo programma sono: Windows 7, Windows 8 – 8.1 e Windows 10.

SmallPDF

SmallPDF è un servizio gratuito e di facile utilizzo per scrivere e modificare file in formato PDF. Attraverso pochi e semplici click avrete la possibilità di effettuare un lavoro impeccabile e veloce. Tramite le prestazioni messe a disposizione da questo servizio avrete la possibilità di: diminuire le dimensioni del documento in base alle vostre necessità in maniera drastica, unire più PDF in un solo foglio, estrarre pagine determinate e separarle se desiderate.

Tutti i file caricati e modificati garantiscono i fornitori che saranno eliminati l'ora successiva al caricamento dei medesimi, non viene quindi custodito alcun dato e tanto meno rimangono effettuati backup. Potete trovarlo qui.

Come scrivere su PDF online

A volte modificare un file PDF non è semplice se non si conoscono i programmi adatti. Per questa ragione vogliamo mostrarvi come scrivere su PDF online e quali strumenti utilizzare per effettuare quest'azione in totale sicurezza e rapidità. Tra i software migliori presenti in rete per fare ciò potrete utilizzare:

PDF Escape

PDF Buddy

PDF Filler

Sejda

PDF2Go

PDF Escape

PDF Escape è un'ottima risorsa per modificare qualsiasi documento PDF online e usarla è facile e veloce. Una volta effettuata la registrazione gratuita sulla piattaforma o dopo aver accesso ad essa mediante il proprio account Google avrete la possibilità di aprire e modificare tutti i file PDF presenti sul vostro PC o link internet. Per trasferirli nel sito dovrete scegliere innanzitutto una delle tre modalità ovvero:

upload di un file PDF residente sul PC;

caricamento inserendo il link internet;

caricamento dei documenti salvati sulla piattaforma, questa funzionalità può essere adoperata soltanto dagli utenti registrati.

Una volta eseguito il passaggio di caricamento del PDF sul sito non occorre fare altro che iniziare a modificare il testo, le immagini, le tabelle, etc. Infine, potrete stampare il documento ed eseguire il download del file di copia del file che avete corretto così da mantenerlo sul vostro PC.

PDF Buddy

Tra le varie piattaforme online per scrivere su PDF vi è PDF Buddy, che permette di effettuare tutte le modifiche all'interno di un testo anche in PDF. Questo mezzo è apprezzato dagli utenti in quanto viene stimato come uno dei siti più efficienti per creare, annotare e sostituire i contenuti all'interno di questo formato spesso difficile da trattare se non si conoscono i giusti strumenti. Una volta raggiunto il sito basterà selezionare dal pulsante scegli PDF da modificare il documento che preferite. Anche in questo caso se scegliete di iscrivervi al portale potrete salvare i documenti e avere altri vantaggi, comunque sia questo sistema funziona ovunque sia su Mac, PC o Chromebook.

In qualsiasi momento avvertirete la necessità di dover cambiare qualcosa in un documento PDF sarà possibile usando PDF Buddy. Inoltre, usa la crittografia Secure Sockets Layer e AES-256 bit, ovvero questo significa che il sito garantisce ai suoi utenti la tranquillità di mantenere protetti i file caricati sotto tutti i punti di vista. Per gli utenti non registrati questa piattaforma online consente di modificare fino a un massimo di 3 PDF gratuitamente ogni mese, mentre passando alle opzioni premium vi è l'occasione di riuscire a usarla in maniera completa avendo modo di effettuare le modifiche necessarie a un numero illimitato di pagine PDF.

PDF Filler

Scrivere su PDF online oggi è possibile quindi grazie ai siti presenti su internet come ad esempio PDF Filler. Questo mezzo online vi permetterà di modificare qualsiasi pagina in PDF semplicemente caricandola sul sito web. A differenza del passato che bisognava stampare il modulo, riempire i campi vuoti, evidenziare delle parti importanti e altro ancora, oggi queste operazioni possono essere eseguite velocemente e senza sprecare tempo mediante internet. Usare PDF Filler è decisamente molto semplice, basterà caricare un documento già presente sul PC oppure importare un documento sul vostro account. Subito dopo comparirà una barra ricca di strumenti che vi aiuteranno a eseguire le correzioni necessarie così da sbrigarvi in breve tempo. Utilizzando lo strumento Testo, potrete aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi contenuto, avete anche la possibilità di cambiare la misura o il tipo di carattere facendo click sul menu a tendina presenta nella barra degli strumenti. Per modificare il testo o trasformarlo in grassetto o corsivo non dovrete fare altro che cliccare sui pulsanti U, B e I.

L'interfaccia di questo editor di testo risulta decisamente semplice, per modificare un PDF quindi non dovrete fare altro che: caricare il documento che volete modificare mediante l'uploader, usare l'editor completo messo a disposizione che trovate sulla piattaforma per iniziare a modificare i contenuti, fare click sul pulsante “Testo£ per aggiungere, modificare o eliminare il testo, cliccare sui tasti di annotazione così da evidenziare, oscurare o rimuovere qualsiasi immagine o testo.

Infine, se avete intenzione di eseguire ulteriori cambiamenti all'interno del documento PDF, è importante fare click con il tasto del mouse sulle schede Filigrana e Versioni a destra o sulla scheda Pagine che si trova a sinistra. Una volta che avrete terminato il procedimento di modifica potrete pigiare sul pulsante Fine per completare il tutto, a questo punto avete modo di scegliere dove salvare il documento, quindi potrete stamparlo, inviarlo al vostro indirizzo di posta elettronica o salvare semplicemente il documento sul PC.

Sejda

Sejda è un editor di testo online che consente di modificare gratuitamente i propri documenti PDF. Per cominciare a scrivere su PDF senza scaricare un software potrete usare questo mezzo che gli utenti considerano unico e funzionale. Perciò una volta raggiunta la pagina web dovrete: caricare il modulo sull'account o registrarsi gratuitamente se non ne possedete uno, modificare il testo usando la barra degli strumenti che vi comparirà una volta importato il PDF, cliccare sul quadrato nero per sostituire il colore e fare click invece sull'icona dell'albero per modificare le dimensioni del testo. Dopodiché per aggiungere un'immagine o una firma dovrete premere il pulsante Firma o Immagine.

Inoltre, mediante gli altri pulsanti come ad esempio Modifica vi è la possibilità di sostituire facilmente il foglio, in quanto potrete evidenziare, oscurare o cancellare delle parti di testo. La barra delle applicazioni è completa e permette di eseguire tutte le correzioni di cui avete bisogno. Infine, potrete salvare il tutto o inviarlo per email.

PDF2Go

Se siete alla ricerca di un ottimo editor di testo in grado di scrivere anche su documenti PDF allora PDF2Go è la risposta a ciò che stavate cercando. Sempre più utenti usano questo sito online, in quanto dispone di un'interfaccia grafica semplice e facile da interagire. Grazie a questo strumento disponibile su internet potrete modificare i file in PDF, convertirli, modificarli in movimento e tanto altro ancora.

Le app per scrivere su PDF da smartphone e tablet

Oggi grazie all'avanzare della tecnologia non abbiamo più bisogno di usare esclusivamente il PC per modificare e scrivere sui formati PDF, in quanto è possibile compiere questo procedimento usando anche i moderni device che impieghiamo tutto il giorno ovvero Tablet e smartphone.

In questa parte dell'articolo vi mostreremo i migliori mezzi per correggere i formati PDF in modo semplice direttamente dai propri dispositivi mobile.

Tramite tali oggetti riuscirete a scrivere su PDF installando l'applicazione che più vi piace, tra le migliori app vi sono:

Xodo PDF – Android e iOS

Adobe Fill & Sign – Android e iOS

Foxit Mobile PDF – Android e iOS

PDF Expert by Readdke – iOS

Anteprima – iOS

Xodo PDF – Android e iOS

L'applicazione Xodo PDF si presenta con un'interfaccia semplice, attraverso di essa potrete scrivere su PDF sia se possedete un dispositivo Android sia iOS. Tra le funzionalità migliori che questo mezzo offre vi è la capacità di unire più PDF in un unico documento. Inoltre. vi è la possibilità di scrivere su PDF e modificare velocemente qualsiasi contenuto. Per di più grazie alla versione aggiornata potrete collegare i PDF presenti sul vostro PC e quelli di Google Drive.

La nuova app Xodo PDF consente di ottenere dei vantaggi sotto questi punti di vista grazie alle nuove prestazioni che rendono l'app più flessibile che mai. Si tratta quindi di uno strumento potente e facile da utilizzare, in quanto una volta installata sul vostro smartphone o Tablet non dovrete fare altro che caricare il documento in formato PDF ed eseguire le correzioni che desiderate senza sforzi e sprechi di tempo.

Adobe Fill & Sign – Android e iOS

Per i dispositivi Android e iOS spicca l'applicazione Adobe Fill & Sign che permette di scrivere rapidamente su formati PDF in modo facile e veloce. Questa app mobile è una delle soluzioni più efficaci da usare, in quanto offre l'occasione di scattare una semplice foto al documento che volete modificare, caricandola sull'app potrete iniziare a fare tutte le correzioni in pochi secondi. Le funzionalità che offre sono numerose tra cui è possibile: aggiungere, modificare, cancellare e firmare il modulo PDF direttamente dal vostro dispositivo. Non è mai stato così semplice e veloce questo aspetto, in quanto in passato per eseguire queste azioni si impiegava davvero tanto tempo.

Per iniziare basterà scaricare l'app sul proprio device e installarla, dopodiché una volta aperta basterà caricare il file PDF da un'email oppure potrete scattare una foto sul momento. Per aggiungere il testo sarà sufficiente toccare i punti che intendete modificare. Inoltre, per rendere questa operazione ancora più semplice vi è la possibilità di riempire i campi vuoti in maniera automatica e personalizzata.

Inoltre, la prestazione della firma consente di firmare il documento inserendo la propria segnatura nella maniera che più preferite utilizzando lo stilo o semplicemente il dito.

Foxit Mobile PDF – Android e iOS

Un'altra applicazione valida per scrivere su PDF sia per sistema operativo Android sia iOS è Foxit Mobile PDF. Questo mezzo rappresenta un'alternativa valida ai programmi PDF messi a disposizione da casa Adobe, grazie all'ultima versione Foxit Mobile PDF permette di beneficiare di una serie di funzionalità del programma per computer, incluse le prestazioni di editing e realizzazione di file PDF. L'interfaccia mobile si presenta di facile utilizzo e compatta, così da offrire l'occasione agli utenti di riuscire a fare ciò di cui hanno bisogno in modo semplice e senza ostacoli. Alcune delle modalità però devono essere sbloccate effettuando delle spese in app, ogni funzione ha un prezzo pari a 0,99 centesimi.

Se possedete invece un iPhone o un iPad e intendete copiare formati PDF direttamente su Dropbox e Google Drive è necessario acquistare delle funzionalità particolari sempre attraverso l'applicazione. Su Android alcune prestazioni non sono a pagamento ma risultano completamente gratuite. Inoltre, sempre se si possiede un prodotto Apple è necessario pagare due volte per ogni singolo prodotto nel caso in cui intendete usufruire del servizio cloud.

PDF Expert by Readdle – iOS

PDF Expert by Readdle è un'applicazione disponibile per i dispositivi della mela più famosa del mondo. La missione del team è quello di aiutare la gente a sbrigare i loro compiti e bisogni in maniera facile e veloce, attraverso questo mezzo potrete quindi scrivere su PDF e modificare velocemente i contenuti in qualsiasi luogo vi troviate. Questo strumento offre la possibilità di gestire nel migliore dei modi i PDF e può essere installata sia su iPad sia su iPhone. Perciò se volete inserire del testo, cancellare delle parti, aggiungere immagini, firme e annotazioni, grazie a questa applicazione non dovrete più cercare altre soluzioni, in quanto è decisamente comoda ed efficace. Potete averla dallo store.

Anteprima – iOS

Tra le numerose applicazioni progettate e sviluppate da Apple spicca Anteprima. In linea generale quest'ultima è stata creata per visualizzare al meglio i documenti PDF e modificare i contenuti presenti all'interno di essi come immagini, tabelle e il testo stesso. Questa app è inclusa direttamente con macOS, ma realizzata in particolar modo dal sistema operativo NeXSTEP. Anche questo strumento non è di difficile comprensione dato che l'interfaccia è decisamente semplice ed elementare, proprio per permettere agli utenti di interagire velocemente con essa senza vincoli.

Grazie a questi strumenti riuscirete a correggere, firmare e modificare i formati PDF senza dover andare alla ricerca di applicazioni a caso senza conoscere le funzionalità e le prestazioni che offre ogni singola app. A differenza del passato potrete risolvere tutti i vostri problemi risparmiando soprattutto molto tempo, per di più riuscirete ad avere il documento PDF completo delle informazioni di cui necessitate.

Considerazioni conclusive

Qualsiasi sia lo strumento che vorrete utilizzare a pagamento o non, software o applicazione mobile, avrete la possibilità di scrivere su PDF in modo completo e veloce. I vostri problemi finiranno nel momento in cui deciderete di scegliere una delle soluzioni che vi abbiamo mostrato in questo articolo.

Potrete risparmiare tempo, firmare documenti importanti da inviare, inserire e cancellare informazioni necessarie in base alle vostre esigenze e bisogni.

La tecnologia continua ad andare avanti e sempre di più sono i software, i programmi e le app che consentono di raggiungere i propri risultati senza difficoltà.

Le interfacce grafiche di ogni soluzione che abbiamo inserito si presenta semplice, in quanto lo scopo delle case produttrici è quello di aiutare gli utenti di riuscire a modificare i file PDF con assoluta rapidità e semplicità.

Non vi resta che installare il software o l'applicazione che più vi piace o usare il sito online che sembra accattivare di più la vostra attenzione. I risultati saranno decisamente ottimali, dato che ogni soluzione ha come fine quello di aiutarvi a scrivere su PDF modificandoli o aggiungendo altri elementi sia di testo sia di immagini.