Come Scrivere un Codice Con ChatGPT

ChatGPT è il chatbot basato sull’intelligenza artificiale che può generare testi in diversi domini e lingue, ma permette l’utilizzo per molte altre attività, dalla traduzione di testi alla creazione di contenuti, ma anche la creazione e la correzione di codice.

Come scrivere codice con ChatGPT

ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale addestrato su una vasta quantità di dati testuali provenienti da diverse fonti, tra cui il web, i libri, le notizie e i social media. Grazie a questo addestramento ha acquisito una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione più diffusi, come JavaScript, C#, Python, PHP e molti altri. Può scrivere e migliorare un codice esistente e per i programmatori potrebbe essere un potenziale alleato. Può quindi usare questa conoscenza per svolgere diverse attività di codifica, tra cui:

Scrivere nuovo codice da zero

Debuggare codici esistenti

Migliorare codici esistenti

Semplificare codici complessi

Tradurre codici da un linguaggio all’altro

Scrivere la documentazione del codice

Spiegare il codice

Come scrivere nuovo codice con ChatGPT

Una delle funzioni più interessanti di ChatGPT è la possibilità di scrivere nuovo codice da zero. Tuttavia, questa funzione ha anche delle limitazioni che bisogna tenere in considerazione.

ChatGPT non sempre fornisce un codice complesso e senza errori. Per ora, il chatbot si è dimostrato utile solo per scrivere un codice semplice e con istruzioni chiare e concise. Sovraccaricare la chat con istruzioni e richieste, rischia di ottenere un codice errato o inventato. Ovviamente, non è perfetto e non può sostituire completamente il lavoro umano. Per usare ChatGPT nella codifica bisogna essere consapevoli dei suoi limiti e dei possibili errori che può commettere. Inoltre, è fondamentale la conoscenza nel formulare correttamente le richieste al chatbot e nel verificarne la qualità. In alternativa il chatbot può suddividere un progetto complesso in compiti più semplici.

Per chiedere a ChatGPT di scrivere un nuovo codice, potrebbe essere un esempio il seguente modello di prompt:

“Agisci come un [lavoro di codifica specifico]. Scrivi il codice per [descrivere concisamente lo scopo del codice e cosa dovrebbe includere].”

Per il codice per uno specifico stack tecnologico, il prompt dovrebbe essere simile a questo:

“Agisci come un [lavoro di codifica specifico]. Stai scrivendo codice per il seguente stack tecnologico [elenca le tecnologie utilizzate]. Scrivi [indica chiaramente ciò di cui hai bisogno per costruire e ciò che ogni elemento dovrebbe realizzare].”

Come debuggare codici esistenti con ChatGPT

Oltre a scrivere un nuovo codice, ChatGPT corregge quelli esistenti, nel caso il codice non funzionasse, basta chiedere al chatbot di risolvere il problema. I due modi per fare il debug del codice esistente:

Incollare il codice problematico e chiedere come aggiustarlo

Incollare il messaggio di errore e chiedere una soluzione

Il primo metodo si basa sul seguente modello di prompt:

“Questo codice non funziona come mi aspetto: [incolla il codice problematico]. Come posso aggiustarlo?”

ChatGPT impiegherà pochi secondi per individuare eventuali errori, dalle parentesi fuori posto agli errori logici. Il chatbot spiegherà perché l’errore individuato è un problema e suggerirà modi per risolverlo. A volte, il chatbot potrebbe chiedere maggiori informazioni.

Il secondo metodo si basa sul seguente prompt:

“Sto ricevendo il seguente errore nel mio codice: [incollare l’errore]. Come lo aggiusto?”

Anche in questo caso, il chatbot cercherà di identificare la causa dell’errore e di fornire una soluzione. Potrebbe essere necessario rispondere ad alcune domande relative al linguaggio, alle librerie, ai framework e ai server utilizzati durante la codifica.

Come migliorare codici esistenti con ChatGPT

Il codice può funzionare ma non essere ancora la migliore versione possibile, chiedere alla chat di ottimizzarlo. Oltre a fornire un output ottimizzato, ChatGPT elencherà l’errore nel codice originale e quali azioni ha dovuto intraprendere per ottimizzarlo. Il processo non cambierà il comportamento o la funzionalità del codice. Migliorerà solo il suo design e la sua struttura.

I prompt per questi metodi sono i seguenti:

“Questo è il mio codice: [incollare codice]. Come posso ottimizzarlo?” “Genera una versione ottimizzata di questo codice: [incollare codice].”

Nel caso di codice eccessivamente complesso, chiedere a ChatGPT di semplificarlo. Si può usare questo prompt:

“Semplifica il seguente codice il più possibile: [incollare codice].”

Il nuovo (e migliorato) codice sarà seguito da una spiegazione di cosa è stato modificato e perché.

Come tradurre codici da un linguaggio all’altro con Chat

La traduzione del codice non è sempre perfetta, alcuni elementi del codice originale potrebbero non avere un corrispettivo diretto nel linguaggio target, per questo motivo potrebbe usare delle approssimazioni o delle alternative.

La richiesta di traduzione è relativamente semplice, un possibile prompt:

“Traduci il seguente codice da [linguaggio di programmazione originale] a [linguaggio di programmazione target]: [incollare il codice].”

ChatGPT analizzerà il codice originale e produrrà il codice equivalente nel linguaggio target. Il chatbot cercherà di mantenere la stessa logica, struttura e funzionalità del codice originale. Verificare sempre il codice tradotto prima di usarlo o distribuirlo.

Come scrivere la documentazione del codice con ChatGPT

La documentazione del codice serve a spiegare cosa fa il codice, come funziona e come usarlo. La documentazione del codice facilita la comprensione, il mantenimento e il riutilizzo del codice. Chiedere a ChatGPT di scrivere la documentazione del codice è semplice, usando questo prompt.

“Scrivi la documentazione per questo codice: [incollando il codice].”

ChatGPT produrrà la documentazione del codice in base alle convenzioni e agli standard del linguaggio di programmazione utilizzato. Il chatbot descriverà lo scopo, i parametri, i valori di ritorno e le eccezioni del codice. Inoltre, fornirà alcuni esempi di utilizzo per il codice.

Per mettere la documentazione online, si può chiedere al chatbot di scrivere la documentazione in un formato specifico, come HTML o Markdown. Il prompt dovrebbe essere simile a questo:

“Scrivi la documentazione per questo codice: [incollando codice] in formato [HTML o Markdown].”

Come spiegare il codice con ChatGPT

Per chi ha necessità di spiegazioni più dettagliate, nel caso in cui l’utilizzo non avviene da un professionista, ChatGPT può, pur non scrivendo codice di per sé, migliorare le abilità di programmazione.

“Cosa fa questo codice? [aggiungendo il codice]”

Il chatbot AI fornirà una spiegazione dettagliata che può aiutare a inserire codici simili.