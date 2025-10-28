Come sfruttare Copilot su Windows 11, 7 prompt da provare subito

Copilot è sempre stato lì, nella barra laterale di Windows 11, ignorato dalla maggior parte degli utenti. Un assistente AI che nessuno richiamava, una funzione che occupava spazio senza offrire un valore apparente. Poi qualcosa è cambiato.

Gli ultimi aggiornamenti hanno trasformato Copilot da appendice fastidiosa a strumento concreto. Non perché abbia acquisito poteri magici, ma perché finalmente sta dove deve stare: disponibile quando serve, invisibile quando non serve. Niente più invasioni in ogni campo di testo, niente più suggerimenti non richiesti. Solo un assistente che aspetta pazientemente nella barra laterale finché non viene interpellato. Ma il punto non è l’interfaccia. È sapere cosa chiedergli.

7 prompt per sfruttare Copilot su Windows 11

1. Creazione di azioni da intraprendere

Esempio di prompt: Riassumi le ultime tre email di [nome persona] ed elenca le azioni da intraprendere.

Le email uccidono la produttività. Messaggi importanti sommersi da newsletter non richieste, aggiornamenti importanti che si perdono tra le notifiche spam, richieste urgenti nascoste tra conversazioni interminabili. Setacciare tutto questo richiede tempo, attenzione, energia mentale.

Copilot si collega direttamente a Outlook e Microsoft 365. Può leggere i messaggi, estrapolare informazioni rilevanti, identificare cosa richiede davvero attenzione. Invece di leggere ogni singola email per capire se contiene qualcosa di importante, basta chiedere un riassunto con azioni da intraprendere.

Questa funzione è particolarmente utile alla fine della giornata o prima di riunioni importanti. Dopo aver ottenuto il riassunto, si può andare oltre, ad esempio: Scrivi una bozza di risposta per ringraziarlo e chiedere chiarimenti sulle tempistiche.

Non sostituisce la lettura attenta quando serve. Ma elimina il lavoro di smistamento preliminare, e la perdita di tempo che ne consegue.

2. Correggere le impostazioni di Windows 11

Prompt: Correggi le impostazioni di visualizzazione in modo che tutto appaia più nitido e chiaro.

Uno dei vantaggi meno conosciuti di Copilot è l’integrazione diretta con le impostazioni di sistema di Windows. Non è solo un chatbot che risponde a domande. Può modificare le configurazioni del sistema operativo.

Questo comando attiva una serie di regolazioni: risoluzione dello schermo, attivazione HDR se disponibile, ridimensionamento ottimale per la densità di pixel. Tecnicamente si potrebbe fare manualmente navigando tra menu annidati. Ma quando serve farlo velocemente, magari perché si sta per iniziare una riunione e lo schermo sembra sfocato, avere un assistente che sistema tutto con un comando può essere utile.

Chi ha mai partecipato a una videochiamata con il microfono che non funzionava o lo schermo troppo scuro per essere leggibile sa esattamente di cosa stiamo parlando. Quei momenti di imbarazzo mentre si armeggia freneticamente con le impostazioni, mentre tutti aspettano sbuffando.

Un comando utile complementare: Regola anche la luminosità per ottimizzare la batteria. Due problemi risolti con un semplice prompt.

3. Scrivere email che suonano autentiche

Prompt: Scrivi un’email cortese al mio capo per comunicargli che ho bisogno di una proroga della scadenza.

I chatbot sono generalmente bravi a redigere messaggi con tono e contesto appropriati. Ma il valore qui non sta nel delegare completamente la scrittura. Sta nel lavorare di fino sul messaggio. La maggior parte delle persone sa scrivere un’email al proprio capo. Ma molti tendono a dilungarsi troppo prima di arrivare alla richiesta vera e propria. Oppure al contrario, a essere troppo diretti fino a risultare scortesi.

Copilot può prendere una bozza già scritta e migliorarla per trovare il tone of voice giusto. Professionale ma non freddo, rispettoso ma non servile, chiaro ma non brusco. Si possono anche aggiungere indicazioni specifiche, ad esempio Mantieni un tono collaborativo .

Copilot fa leva su GPT-4, un modello noto per le sue capacità di scrittura superiori alla media. I risultati di solito si possono utilizzare con poche modifiche.

4. Decifrare fogli di calcolo velocemente

Prompt: Analizza questo foglio Excel ed evidenzia le cinque tendenze principali per il terzo trimestre.

I fogli di calcolo sono strumenti potentissimi. Ma possono essere anche dei labirinti incomprensibili, fonte di mal di testa per chiunque non sia molto pratico. Righe e colonne infinite, formule criptiche, dati che sembrano numeri casuali senza uno schema riconoscibile.

Se si ha l’abbonamento Microsoft 365, Copilot funziona direttamente all’interno di Excel. Può riassumere dati, individuare tendenze, generare grafici, spiegare cosa significano i numeri. Il prompt può essere affinato ulteriormente: Spiega queste tendenze in linguaggio semplice, come se parlassi a un cliente che non conosce i termini tecnici.

Per chi deve semplicemente capire cosa dicono i dati senza diventare esperto di Excel, è una scorciatoia preziosa.

5. Creare presentazioni su due piedi

Prompt: Crea una presentazione di cinque slide su “Il futuro degli assistenti intelligenti entro il 2035” con note del relatore.

Alcune persone hanno un vero talento nel creare presentazioni visivamente efficaci. Sanno bilanciare testo e immagini, scelgono colori armoniosi, strutturano contenuti in modo chiaro. Altre, la maggioranza, probabilmente, produce slide sovraccariche di testo in caratteri microscopici su sfondi che fanno male agli occhi.

Copilot funziona all’interno di PowerPoint e può generare presentazioni complete partendo solo dal titolo e dalle indicazioni sul tono. Scrive titoli, organizza elenchi puntati, aggiunge note del relatore, suggerisce immagini e stili coerenti. In poco tempo produce una bozza che richiede solo un miglioramento, invece di ore di lavoro da zero. Non sarà la presentazione dell’anno, ma sarà professionale, leggibile, strutturata in modo sensato. Abbastanza buona per la maggior parte delle riunioni aziendali, dove il contenuto conta più dell’estetica.

6. Pianificare viaggi senza perdersi in mille siti

Prompt: Pianifica un itinerario di tre giorni ad Amsterdam per una coppia senza figli, includendo opzioni per mangiare, rilassarsi e scoprire la città, sia all’aperto che al chiuso.

Copilot non serve solo per lavoro. È altrettanto utile per organizzare vacanze, weekend, eventi personali. Certo, questo specifico uso durante l’orario di lavoro non è consigliabile… Ma il comando funziona ugualmente bene per viaggi professionali: trovare ristoranti adatti per cene di lavoro, identificare bar tranquilli per lavorare tra una riunione e l’altra, scoprire luoghi interessanti in città sconosciute.

Il vantaggio rispetto alla ricerca manuale su decine di siti diversi è l’integrazione. Invece di confrontare recensioni su Trip Advisor, controllare orari su Google Maps, verificare prezzi su siti di prenotazione, Copilot sintetizza tutto in un unico itinerario coerente.

Si possono aggiungere anche vincoli specifici, come mantieni il budget totale sotto i 500 euro. L’itinerario si adatta automaticamente ai limiti indicati.

Per pianificare il viaggio dell’anno magari non è indicato, ma per weekend improvvisati o trasferte di lavoro, fa risparmiare tempo prezioso.

7. Scrivere contenuti promozionali senza budget

Prompt: Scrivi cinque slogan da usare sui social per promuovere la mia attività di dog sitting.

Per chi gestisce piccole imprese, start-up, attività secondarie, il budget per marketing professionale semplicemente non esiste. Le grandi agenzie sono fuori portata. Copilot offre strumenti di scrittura creativa competitivi con servizi dedicati, senza costi aggiuntivi oltre Windows 11. Basta fornire le linee guida del brand, il tono desiderato, il pubblico target, e l’AI genera testi utilizzabili per prodotti, campagne, social media.

Per chi deve semplicemente comunicare servizi senza pretese da creativo geniale, è più che sufficiente. Un altro prompt utile è: Scrivi una descrizione del prodotto in stile Amazon con elenchi puntati che evidenziano benefici principali. Questo è utile per chi vende su piattaforme di e-commerce.

I vantaggi di Copilot

L’integrazione con Outlook, Excel, PowerPoint, le impostazioni di sistema trasforma Copilot da chatbot generico a assistente specializzato per l’ecosistema Windows. Non cerca di fare tutto. Fa bene le cose per cui è stato progettato.

La chiave è saperlo usare. Prompt vaghi producono risultati vaghi. Richieste precise, contestualizzate, con indicazioni chiare su tono e formato producono risultati sicuramente migliori.