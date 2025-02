Copilot in Excel integra documenti Word, PowerPoint e PDF

Novità in arrivo per Copilot, l’assistente virtuale di Microsoft su Excel. Ora questo strumento sarà in grado di attingere informazioni non solo dai fogli di calcolo, ma anche da documenti Word, presentazioni PowerPoint e file PDF.

Copilot Excel estende il supporto a Word, PPT, PDF

Immaginiamo di poter chiedere a Copilot di creare una tabella con le cose da fare, pescando i dati direttamente da un documento Word. O di organizzare le email in un foglio Excel, con colonne per mittente e oggetto. Fantastico!

Copilot diventa una sorta di braccio destro quando si tratta di mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse. Possono essere statistiche pubbliche prese dal web, documenti interni della propria azienda, dettagli organizzativi o tabelle da un altro file Excel, questo assistente sa come fondere tutto in un unico, pratico foglio di calcolo.

Come sfruttare al meglio questa novità

Per provare questa funzione, è necessario disporre di Windows (dalla build 17729.20000 in su) o Mac (dalla build 24053110 in su), una licenza Copilot, la ricerca web abilitata e una connessione Internet stabile. Poi, basta seguire questi semplici passaggi:

Aprire Excel e cliccare su “Copilot” nella scheda “Home”;

Fare una domanda a Copilot sui dati che ti interessano;

Continuare a fare domande fino a ottenere i risultati desiderati.

Se Copilot attinge a dati esterni, è importante controllare che ci siano i riferimenti alla fine della risposta.

Qualche limite (per ora)

La nuova funzione di Copilot non è ancora perfetta. Al momento, l’importazione di dati aggiornabili funziona solo per file Excel con tabelle archiviate su SharePoint o OneDrive. Inoltre, c’è un supporto limitato per la gestione simultanea di cartelle di lavoro e dati esterni. Ma siamo solo all’inizio.