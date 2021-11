Come sfruttare Google e Facebook Ads a tuo vantaggio

Una buona idea oppure un marchio imprenditoriale, al giorno d'oggi, non bastano per avviare un'attività di successo. Tutto passa ormai attraverso la rete: perché non sfruttarla a tuo vantaggio? Se sei alle prime armi e non sai come fare, grazie al corso Domestika dedicato potrai imparare a dare vita a campagne marketing digitali sfruttando le piattaforme più importanti del settore, ovvero Google Ads, Facebook e Instagram Ads. Puoi approfittare della promozione dedicata al Black Friday (che offre tantissimi corsi in offerta) per acquistare il corso a soli 10,90 euro invece di 39,90.

Google e Facebook Ads da zero: i vantaggi

Come emergere nel vasto mondo del web? Arantxa Beltrán e Guillermo Medina, due consulenti esperti in marketing digitale, ti accompagneranno passo dopo passo in 25 videolezioni (ad accesso illimitato) dalla durata complessiva di circa quattro ore. Verrai così a conoscenza di tutti i segreti ed i passaggi per riuscire a dare quell'importante slancio online di cui la tua attività ha bisogno per spiccare il volo. Le prime lezioni saranno dedicate alle basi introduttive del marketing digitale, ovvero il SEO, affiliati e marketing a pagamento attraverso Google Ads e Facebook e Instagram Ads.

Dopo aver acquisito le prime competenze nel settore, sarai pronto ad affrontare il tuo primo, vero progetto: un piano marketing per il tuo business. Ti servirà ad identificare la clientela target ed il potenziale mercato in cui è sicuro collocarsi, sfruttando ovviamente tutti gli strumenti a disposizione – come Google Trends. Al termine delle 25 lezioni ti renderai conto che Google Ads, Facebook e Instagram Ads non avranno più alcun segreto per te e sarai in grado di sfruttarli a tuo vantaggio per attirare ancora più clientela grazie all'incredibile potere capillare della rete. Ti ricordiamo che, in occasione del Black Friday Domestika, il corso è in offerta a soli 10,90 euro. Il pacchetto comprende, oltre alle lezioni, anche 33 risorse aggiuntive ed un attestato di completamento.

Il corso è rivolto principalmente a: designer, illustratori, artisti, community manager e tutti coloro che vorrebbero muovere i primi passi all'interno del marketing digitale, sfruttando le campagne a pagamento offerte da Google, Facebook e Instagram Ads per incrementare ancora di più la crescita del proprio business. Nessun requisito richiesto: soltanto un computer con una connessione internet.